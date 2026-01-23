Vláda už rozhodla, že čtyři L-159 Ukrajině neprodá. Tečka. Prezident to ale nevzdává !?
Doufám, že mě s blogem na aktuální situaci nikdo nepředběhne. Prostě mi to nedá. Pan Řehka dnes na své tiskovce oznámil, že armáda ty čtyři letadla nepotřebuje !? Prezident se následně nechal slyšet, že ta čtyři letadla opravdu nepotřebujeme !?
1. Za armádu by měl mluvit ministr obrany a ne náčelník GŠ kterému končí mandát již v březnu 2026.
2. Nechápu, co zkouší prezident za situace, kdy vláda ve věci již rozhodla a prezident to nemůže zvrátit.
3. Prezident se chtěl odvděčit Zelenskému, že mu dal nejvyšší ukrajinské vyznamenání. Bez vědomí vlády mu slíbil ty čtyři letadla. To ale byla jeho chyba. Ne dost na tom, dnes prohlásil, že naše armáda ta letadla může klidně postrádat !? Jedno přísloví říká, že čím víc se lejno maže, tím víc smrdí.
4. Jeho vytrvalá „angažovanost“ v této kauze svědčí o tom, že nechce s vládou dobře vycházet a to je škoda pro důvěryhodnost naší republiky.
5. Tím, že odmítl jenovat jednoho kandidáta do funkce ministra, popudil polovinu voličů. Stále jasněji vystupuje jako náhražka bývalé vlády, která ho navrhla do funkce jako svého kandidáta. ANO, zastupuje na politické scéně stávající opozici.
6. Před prezidentskou volbou sliboval, že navržené kandidáty do vlády bude i s výhradami jmenovat. Nestalo se tak.
7. K nejmenování pana Turka veřejně vyhlašoval, že tomu brání právní důvody !? Proč nám je nechce říci ?
Kdo vlastně ovládá pražský hrad?
Václav Kříž
Sugar daddy playboy? Pirát Bartoš tak nazval pana premiéra. Měl důvod?
Ještě se vracím k projednávání důvěry vládě. Jaký měl Bartoš důvod k takové hlášce? Premiér se zdržel mimo jednací síň a po návratu sdělil, kde se zdržel. Potkal v parlamentním bufetu několik pirátských poslankyň a zapovídal se.
Václav Kříž
Proč novopečeným poslankyním Pirátů chybí pokora a respekt k dlouholetým poslancům?
Piráti posílili svůj poslanecký klub o 13 členů, přičemž čtrnáct z nich jsou v parlamentu nováčky. Přesto za pouhé tři měsíce stačili převzít všechny nepěkné vlastnosti svého vedení (Hřib, Richterová a Bartoš).
Václav Kříž
To nikdo nečekal! Blaničtí rytíři už vyjeli a vzali na sebe podobu pirátů!
Protože v Blaníku dlouho leželi, tak zapomněli jak se chodí. Teď chodí pozpátku, ale snad se toho neduhu brzy zbaví. Bohužel vedou zpátečnické řeči. Veverka vzpomíná na drsné devadesátky, když v roce 1989 jí byly pouhé čtyři roky.
Václav Kříž
Pan prezident „zapomněl“ zmínit právní důvody proti Turkovi. Proč?
Česká veřejnost s napětím očekávala prezidentem anoncované právní důvody proti jmenování Turka ministrem životního prostředí. Všichni, včetně prezidentových poradců, ví, že žádné takové neexistují.
Václav Kříž
Češi si kladou otázku, kdo teď vládne na Pražském hradě? Prezident nebo jeho kancelář?
Kancelář prezidenta republiky (KPR) = poradci prezidenta. KPR v poslední době vydává politická stanoviska, přičemž se původně jedná o servis pro prezidentský úřad. Komu tedy máme věřit, prezidentovi nebo jeho poradcům?
