Vítězná koalice je prý opilá mocí!? Pravil pan Lipavský a tím mě rozesmál. Je to poprvé,

co mě nějaký Pirát rozesmál. Lipavský se také projevil jako (všeho) schopný politik. Když se pirátská bárka začala potápět, ihned přeskočil do bárky vládní. Myšlení ovšem nezměnil. I u něj platí, jednou pirát, vždycky pirát.

Když jsem byl mladší, byl jsem stálým voličem ČSSD. To ale skončilo, když si socani do svého čela zvolili jistého Bohumila Sobotku.To, co předváděl jako premiér, byla fraška nehezká. Sobotka tedy stál u sešupu popularity sociální demokracie. Stal se jejím hrobařem. To se tak říká v našich krajích. Socanům to pořád vrtá hlavou, ale důvod je takto jednoduchý.

Pirát Bartoš mi k srdci nepřirostl, ale to co předvádí Hřib, je pro budoucnost Pirátů katastrofou. Hřib je silně arogantní a každého jenom uráží. V tom je nepřekonatelný. O takových lidech se říká, že mají konfliktní povahu. A tu on skutečně má. Vypadá to, že hrobařem Pirátů bude právě tento „sympaťák“. Dávám mu rok, maximálně dva.

Díval jsem se trochu do řad zvolených poslanců a tam lze najít velmi zajímavé příběhy. Že mandát neobhájil pan Stanjura asi není velké překvapení. Určitě bych našel i další zajímavé příběhy, ale jeden náhodný mě zaujal. V královéhradeckém kraji byl za STAN zvolen zásluhou kroužkování mladý starosta Tetína Matěj Hlavatý a to jako jediný z kraje. Přeskočil bývalého starostu Nové Paky Josefa Cogana, který byl na prvním místě kandidátky. Cogan je sice o 20 let starší, ale rozhodl se nyní dělat svému přemožiteli asistenta (zdroj Wikipedie). Jednoho z pěti, takže za deset tisíc měsíčně. To jsou paradoxy.

V předposledních parlamentních volbách vyhrála pětikolka a ti, co nevyhráli to přijali jako volbu voličů a v předvolební kampani už dál nepokračovali. Letos je tomu přesně opačně. Pětikolka výsledek stále nestrávila a dál jede předvolební kampaň. Statečně dál vykopává příkopy. Snad to po 17. listopadu konečně ustane!

Právnické okénko nakonec. Ti co tvrdí, že Babiš je nyní ve střetu zájmů, se hluboce mýlí. Ve střetu bude, až se stana členem vlády. Tak prosté to je.

Autor: Václav Kříž | neděle 16.11.2025 16:25 | karma článku: 17,93 | přečteno: 141x

Václav Kříž

Václav Kříž

  • Počet článků 54
  • Celková karma 32,14
  • Průměrná čtenost 838x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

