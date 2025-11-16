Vítězná koalice je prý opilá mocí!? Pravil pan Lipavský a tím mě rozesmál. Je to poprvé,
Když jsem byl mladší, byl jsem stálým voličem ČSSD. To ale skončilo, když si socani do svého čela zvolili jistého Bohumila Sobotku.To, co předváděl jako premiér, byla fraška nehezká. Sobotka tedy stál u sešupu popularity sociální demokracie. Stal se jejím hrobařem. To se tak říká v našich krajích. Socanům to pořád vrtá hlavou, ale důvod je takto jednoduchý.
Pirát Bartoš mi k srdci nepřirostl, ale to co předvádí Hřib, je pro budoucnost Pirátů katastrofou. Hřib je silně arogantní a každého jenom uráží. V tom je nepřekonatelný. O takových lidech se říká, že mají konfliktní povahu. A tu on skutečně má. Vypadá to, že hrobařem Pirátů bude právě tento „sympaťák“. Dávám mu rok, maximálně dva.
Díval jsem se trochu do řad zvolených poslanců a tam lze najít velmi zajímavé příběhy. Že mandát neobhájil pan Stanjura asi není velké překvapení. Určitě bych našel i další zajímavé příběhy, ale jeden náhodný mě zaujal. V královéhradeckém kraji byl za STAN zvolen zásluhou kroužkování mladý starosta Tetína Matěj Hlavatý a to jako jediný z kraje. Přeskočil bývalého starostu Nové Paky Josefa Cogana, který byl na prvním místě kandidátky. Cogan je sice o 20 let starší, ale rozhodl se nyní dělat svému přemožiteli asistenta (zdroj Wikipedie). Jednoho z pěti, takže za deset tisíc měsíčně. To jsou paradoxy.
V předposledních parlamentních volbách vyhrála pětikolka a ti, co nevyhráli to přijali jako volbu voličů a v předvolební kampani už dál nepokračovali. Letos je tomu přesně opačně. Pětikolka výsledek stále nestrávila a dál jede předvolební kampaň. Statečně dál vykopává příkopy. Snad to po 17. listopadu konečně ustane!
Právnické okénko nakonec. Ti co tvrdí, že Babiš je nyní ve střetu zájmů, se hluboce mýlí. Ve střetu bude, až se stana členem vlády. Tak prosté to je.
Václav Kříž
Nefňukej veverko! Fantomas se zlobí! I pirátka Richterová se zlobí!
Fascinuje mě, jak mají námořní lupiči krátkou paměť. A přitom se podobná situace odehrála před pouhými čtyřmi roky. Piráti měli pouhé čtyři poslance, ale měli vlastní klub, tři ministry a především místopředsedkyni poslanecké
Václav Kříž
Kdo letos ovládne 17. listopadu Národní třídu? Kdo bude rozhodovat o tom, kdo může přijít?
Kdo bude rozhodovat, čí květiny skončí v odpadkovém koši a čí ne? Já tento svátek nemám rád, právě kvůli tomu, co se na Národní třídě někdy odehrává. Letos to bude obzvlášť hustý, když praví demokraté (pětikolka) prohráli volby.
Václav Kříž
Bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL), takového sourozence by po včerejšku v PS nikdo nechtěl.
Jak všichni víte, lidovci se mezi sebou oslovují bratře. Pan Hayato je samozřejmě křesťan, ale na teologické fakultě asi nedával pozor. To, co včera vyrobil proti mladšímu bratrovi Tomiovi, křesťanské rozhodně nebylo.
Václav Kříž
Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). To jméno si zapamatujte.
Kdo je tento mladý muž s tak vyhraněnými názory? Podobně se ptal ve filmu Skřivánci na niti Zdeněk Nejedlý, když ho oslovil Václav Neckář. Matěj Hlavatý složil před třemi dny poslanecký slib a využil hned první možnost, aby
Václav Kříž
Pětikolko! Děkujeme - už konečně odejděte! Nikdo rozumný plakat nebude.
Tato skvělá vláda se bojí poslat svůj skvělý rozpočet do sněmovny. Je jasné, že tento dokument ukrývá různá zajímavá tajemství a skryté manipulace. Doufám, že tito novodobí Mirkové Dušínové najdou zbytky odvahy a pošlou rozpočet,
