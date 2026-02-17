Věřte-nevěřte ! Prezidentský pár právě zahájil dvoudenní návštěvu Prahy !?
Asi by bylo dobré, aby někdo probudil pražského primátora. Že nevíte, jak se jmenuje a jak vypadá? Jmenuje se Bohuslav Svoboda a můžete ho vidět každý rok na Štědrý den na Staroměstském náměstí v Praze, jak rozdává rybí polévku pražským bezdomovcům, bohatým Pražanům a cizincům. Kdo nevěří, ať tam běží !
Teď už je jasné, že rozjíždí svou další předvolební prezidentskou kampaň. Ano, je miláčkem Pražáků, což se projevilo nedávno při akci svolané bývalým skautem Mikulášem Minářem. Kdyby se našel někdo, kdo neví, on je šéfem Milionu chvilek pro demokracii. Akce měla název Stojíme za svým prezidentem. Docela Mináře chápu, když mu docházejí prostředky, musí probudit charitu na zvětšení jeho bankovního konta. Dva účty mají své výhody. Ten oficiální zvaný transparentní slouží pro naivní dárce, ten druhý pro jeho zrzavou maličkost. Ten název Milion chvilek vymyslel šikovně a za dobré nápady se přeci platí.
Docela jsem zvědavý, kam populární prezidentský pár v Praze zavítá. Určitě to bude na Pražský hrad, určitě i do zoologické zahrady, kde je hodně malých zvířat. Ale jsou tam i nějaká velká. Populární jsou třeba klokani, kteří dokáží skákat i s prázdnou kapsou. Což pan prezident nemusí kopírovat, to rozhodně není jeho případ. Ano, prezidentský pár je vždy vysmátý. Příklad hodný následování.
Kandidovat na prezidenta může každý, podmínkou je ovšem politická podpora naší demokratické opozice.
Cestu prezidentského páru po Praze bude určitě ostře sledována všemi televizními stanicemi. Máme se na co těšit. Jó, Pražákům těm je hej ! I písnička už existuje. Pražský výběr by mohl dlouho zpívat.
Václav Kříž
Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.
Pavla jsem nevolil, ale toleroval do doby, kdy zveřejnil soukromou esemesku. Prezidentské volby vyhrál díky tomu, že voliči nechtěli Babiše. Ten se podle mě na Hrad prostě nehodil. Chce rozhodovat jako premiér.
Václav Kříž
Kdo chce ubližovat našemu milovanému prezidentovi ?
V neděli 15.2. se chystají po celé republice shromáždění na podporu našeho všemi milovaného soudruha prezidenta.
Václav Kříž
Mnoho Kolářů - zajícova smrt ?
Opravené přísloví zní: mnoho Kolářů - komplikace na Hradě. Skutečně to v poslední době vypadá, že největší hustota Kolářů je na Hradě a okolí.
Václav Kříž
Rakušan - komik a jeho svět.
Richterová už to pochopila, což mě u ní docela překvapilo. Rakušan stále bojuje svůj nesmyslný boj o místopředsedu sněmovny.
Václav Kříž
Opozice: Na našeho prezidenta si nikdo dovolovat nebude !!!
Republiku si rozvracet nedáme! Podobnost čistě náhodná. Na umělou kauzu esemeska už jsem nechtěl reagovat.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Stříbrná Adamczyková se postaví na start i v neděli
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
GALERIE: Schody v Krči vedou do prázdna. Betonová záhada z dob krize
Uprostřed Kunratického lesa stojí dodnes betonová ruina, která mnohé kolemjdoucí mate: schody,...
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál
Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...
Sněžení v Plzeňském kraji zkomplikovalo dopravu, silnice jsou sjízdné
Husté sněžení dnes v noci a časně ráno zkomplikovalo dopravu na některých místech Plzeňského kraje....
Padlo šestnáct městských stromů. Policie pátrá, kdo je bez povolení pokácel
Policisté pátrají po pachateli, který ve Zlíně v části Boněcké paseky neoprávněně a bez povolení...
Hasiči odstraňují z přehrady dřevo přinesené povodní, nasadili pásové rypadlo
Vodohospodáři na severní Moravě ještě stále řeší následky povodně z roku 2024. Ta do vodního díla...
Policie pátrá po pacientovi jihlavské psychiatrie, nevrátil se z procházky
Policie vyhlásila pátrání po osmatřicetiletém Davidu Ciklaminim, pacientovi jihlavské psychiatrické...
Prémiová kojenecká výživa Kendamil: když důvěra začíná u složení
Důvěra se u kojenecké výživy rodí z drobných rozhodnutí – a často začíná u složení. A právě proto Kendamil staví své receptury na plnotučném...
- Počet článků 82
- Celková karma 32,77
- Průměrná čtenost 747x