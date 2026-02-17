Věřte-nevěřte ! Prezidentský pár právě zahájil dvoudenní návštěvu Prahy !?

To není vtip ani není prvního dubna. Jedná se o naprosto oficiální návštěvu dle protokolu. Zlí jazykové budou tvrdit, že v Praze na Hradě již dlouho nebyli. Pan prezident je velmi aktivní a je neustále takříkajíc v luftu.

Asi by bylo dobré, aby někdo probudil pražského primátora. Že nevíte, jak se jmenuje a jak vypadá? Jmenuje se Bohuslav Svoboda a můžete ho vidět každý rok na Štědrý den na Staroměstském náměstí v Praze, jak rozdává rybí polévku pražským bezdomovcům, bohatým Pražanům a cizincům. Kdo nevěří, ať tam běží !

Teď už je jasné, že rozjíždí svou další předvolební prezidentskou kampaň. Ano, je miláčkem Pražáků, což se projevilo nedávno při akci svolané bývalým skautem Mikulášem Minářem. Kdyby se našel někdo, kdo neví, on je šéfem Milionu chvilek pro demokracii. Akce měla název Stojíme za svým prezidentem. Docela Mináře chápu, když mu docházejí prostředky, musí probudit charitu na zvětšení jeho bankovního konta. Dva účty mají své výhody. Ten oficiální zvaný transparentní slouží pro naivní dárce, ten druhý pro jeho zrzavou maličkost. Ten název Milion chvilek vymyslel šikovně a za dobré nápady se přeci platí.

Docela jsem zvědavý, kam populární prezidentský pár v Praze zavítá. Určitě to bude na Pražský hrad, určitě i do zoologické zahrady, kde je hodně malých zvířat. Ale jsou tam i nějaká velká. Populární jsou třeba klokani, kteří dokáží skákat i s prázdnou kapsou. Což pan prezident nemusí kopírovat, to rozhodně není jeho případ. Ano, prezidentský pár je vždy vysmátý. Příklad hodný následování.

Kandidovat na prezidenta může každý, podmínkou je ovšem politická podpora naší demokratické opozice.

Cestu prezidentského páru po Praze bude určitě ostře sledována všemi televizními stanicemi. Máme se na co těšit. Jó, Pražákům těm je hej ! I písnička už existuje. Pražský výběr by mohl dlouho zpívat.

Autor: Václav Kříž | úterý 17.2.2026 12:28 | karma článku: 0 | přečteno: 12x

Václav Kříž

  • Počet článků 82
  • Celková karma 32,77
  • Průměrná čtenost 747x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

