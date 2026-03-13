Velvyslancům v Česku: bývali jsme ruskou gubernií ale nebudeme americkou.

Česká republika je suverénním státem a velvyslanci by se měli podle toho chovat. Jako hosté. Nedávno nás kritizoval velvyslanec Ukrajiny, teď nás kritizoval zase velvyslanec USA.

Velvyslanec USA při NATO nás kritizovat může, ale neměl by to přehánět. Vždyť jsme si u nich objednali F 35 za 150 miliard. Takže do obrany rozumně investujeme. Ano, veškerá kritika se koná kvůli naší údajné neochotě utrácet peníze za obranu za každou cenu!

Bohužel této kampani napomáhá soudruh prezident při návštěvě jiných států, právě teď při návštěvě pobaltských států. Ano, je srdcem voják, ale díky bohu u nás nemáme prezidentský systém. Vládne demokraticky zvolená vláda a jedině ona může hospodařit s vybranými daněmi od občanů. Opozice ani prezident nikoliv.

Vláda by jistě ráda utrácela za vyzbrojování armády, ale je limitována příjmy rozpočtu. Takže k velvyslancům. Jak pravil Rudolf II. ve filmu Pekařův císař: „Na nás si dovolovat nebudete!“ Soudruh prezident by měl jít do sebe, protože on podepisoval Staňurovy nepravdivé státní rozpočty, které teď narazily do zdi.

Připomeňme si kolik států plní jako my. Z veřejných zdrojů zjistíme, že kolem 2 % plní 12 států, včetně Francie, Kanady, Itálie, Portugalska nebo Španělska. Jakmile se státní rozpočet vzpamatuje, určitě peníze navýšíme, ale pouze smysluplně.

Autor: Václav Kříž | pátek 13.3.2026 10:36 | karma článku: 10,10 | přečteno: 66x

Václav Kříž

  • Počet článků 92
  • Celková karma 31,02
  • Průměrná čtenost 721x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

