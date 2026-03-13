Velvyslancům v Česku: bývali jsme ruskou gubernií ale nebudeme americkou.
Velvyslanec USA při NATO nás kritizovat může, ale neměl by to přehánět. Vždyť jsme si u nich objednali F 35 za 150 miliard. Takže do obrany rozumně investujeme. Ano, veškerá kritika se koná kvůli naší údajné neochotě utrácet peníze za obranu za každou cenu!
Bohužel této kampani napomáhá soudruh prezident při návštěvě jiných států, právě teď při návštěvě pobaltských států. Ano, je srdcem voják, ale díky bohu u nás nemáme prezidentský systém. Vládne demokraticky zvolená vláda a jedině ona může hospodařit s vybranými daněmi od občanů. Opozice ani prezident nikoliv.
Vláda by jistě ráda utrácela za vyzbrojování armády, ale je limitována příjmy rozpočtu. Takže k velvyslancům. Jak pravil Rudolf II. ve filmu Pekařův císař: „Na nás si dovolovat nebudete!“ Soudruh prezident by měl jít do sebe, protože on podepisoval Staňurovy nepravdivé státní rozpočty, které teď narazily do zdi.
Připomeňme si kolik států plní jako my. Z veřejných zdrojů zjistíme, že kolem 2 % plní 12 států, včetně Francie, Kanady, Itálie, Portugalska nebo Španělska. Jakmile se státní rozpočet vzpamatuje, určitě peníze navýšíme, ale pouze smysluplně.
Václav Kříž
Dost bylo Moravce !!!
Nechtěl jsem psát tento blog, ale čeho je moc, toho je příliš. Šťastná země, která už tři dny řeší nějakého moderátora, který už měl inventární číslo na zádech. Na jeho pořad jsem se podíval možná jednou před dvaceti lety.. .
Václav Kříž
8.3. Mezinárodní den žen. Dámy, ČT pro vás dnes připravila lahůdku a jednu dobrou zprávu.
Dámy, ČT dnes večer po zprávách nebude vysílat záznam koncertu Karla Gotta, ale něco mnohem lepšího - hodinový rozhovor s naším milovaným prezidentem. Tak si to nenechte ujít a nepůjčujte partnerům ovladač.
Václav Kříž
Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě vlastních zkušeností říkám že ne.
ČR se v roce 1993 zavázala, že bude respektovat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Můj rozsudek od ESLP čeští soudci zcela ignorovali. Já tu neblahou zkušenost mám. Ti co nepoznali českou justici na
Václav Kříž
Prý si pan prezident buduje kult osobnosti.
citace z Wikipedie: Nepostradatelnou roli hrají při etablování kultu osobnosti vždy masová média, v první polovině 20. století to byl zejména tisk, později i rozhlas.
Václav Kříž
Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?
Myšleno ze svého. Dříve měl Milion chvilek na svém webu transparentní účet svých dárců, dnes jsem ho tam nenašel. Myslím, že veřejnost by se ráda dozvěděla pravdu.
