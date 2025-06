Věčná kauza Babiš-fraška české justice. Příkaz zní jasně, Babiš musí být potrestán.

A to za každou cenu! Soudci a státní zástupci dlouhodobě šikanují předsedu ANO. Podjatost vůči jeho osobě se nedá prokázat, to by se museli aktéři sami přiznat. To ale v naší justici nehrozí. Česká republika není právním státem.

Já to mohu dokázat, bohužel o to nikdo nestojí. Líbí se mi názory lidí, kteří měli to štěstí, že nikdy nemuseli použít služeb naší justice. Kromě trestních kauz existují také kauzy občansko-právní. Za 18 let kdy jsem byl účastníkem opatrovnického sporu jsem potkal mnoho soudkyň a pár soudců. Nikdo z nich se nesnažil naplnit ducha zákona, spíš naopak. Po dvanácti letech české soudní impotence jsem podal stížnost na Českou republiku k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. Stížnost byla vedena pod značkou 26634/03 a uvedený soud mi dal 9.1.2007 za pravdu. ČR porušovala do té doby moje lidská práva. Dostal jsem směšné odškodnění, které jako vždy zaplatili daňoví poplatníci, ne soudci. ČR ovšem porušovala moje lidská práva i po rozhodnutí ESLP. Nejen k mému překvapení Česká republika rozsudek evropského soudu zcela ignorovala!? Pro naše soudce to byl jen cár papíru. Takhle se právní stát samozřejmě nechová. Někdo se mnou snad nesouhlasí? Opravdu je někdo tak naivní? Mantra antiBabiš nikdy nefungovala a nebude fungovat ani v případě, že nalézací soud sklapne podpatky a vyhoví přání Vrchního soudu v Praze bez ohledu na svůj právní názor. Občané totiž nevolí Babiše, taková strana neexistuje. Existuje ale hnutí ANO 2011, které reprezentují,na naše poměry, slušní lidé. Je důležité připomenout, že Babiš dotaci dávno vrátil a ČR nevznikla žádná škoda. Každý, kdo měl to štěstí, že jeho trestní kauza trvala 8 let a déle potvrdí, že ho to připravilo o několik let na zdraví. Každý, kdo tvrdí, že žijeme v právním státě, by si měl zkusit žít aspoň dva roky jako obžalovaný. Samozřejmě nemám na mysli recidivisty apod.. Doufám, že pětikolkou proklínaný politik nepodlehne infarktu. On ten tlak opravdu není nic prospěšného pro zdraví.