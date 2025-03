Trapný tyjátr koalice! Další zoufalství pana premiéra! Fiala je horší herec než Zelenský!

Zelenský si hraje na prezidenta, Fiala si hraje na premiéra ČR. Oba žijí ve své bublině. Jak teď Fiala uhlídá své poslance, aby nevyklopili přísně tajné skutečnosti nepříteli, tedy Vladimírovi?

Fiala na nás zaútočil slibem německých platů do pěti let!? Jeden by řekl, že si nevidí do úst. Ale on pokračuje ve svých zoufalých činech. Vláda schválila navýšení vojenského rozpočtu a dva dny nato oslovila opozici aby to s ní projednala !!!???

Opozice vyvolala mimořádnou schůzi k navýšení peněz na zbrojení, ale koalice jí „převezla“. Rozhodla, že pan Řehka bude mluvit o tajných údajích na neveřejném zasedání parlamentu. Voliče opozice samozřejmě nepřesvědčila o svých dobrých úmyslech, takže asi cílila na své zbývající voliče. Trapné, trapné a zase trapné.

Pokud mělo jít o strategické informace, rozhodně nemohly být zvěřejněny ani před koaličními poslanci. Opozice o ně také nestála. Jestli je tedy ještě něco tajného, tak je to číslo Řehkových bot nebo jméno módního poradce paní Černochové. Když jí vidím naskočí mi tři věci: šatová zástěra, smeták a kýbl s vodou.

Poslanci mají podobné platy jako soudci a ti jsou, jak je známo, korumpovatelní. Možná koaliční poslanci podepsali předem slib mlčenlivosti, aby mohli vyslechnout ty tajné informaci. Ale tiskem nic takového neproběhlo, takže asi ne.

Jak je pan premiér uhlídá, aby nic nevyzradili nepříteli, to zajímá kromě mě určitě všechny občany. Do voleb zbývá ještě půl roku a pan premier nás ještě několikrát překvapí, nebo spíše šokuje.

Jestliže nám slíbí ještě německé důchody, tak mu to s radostí hodím. To byl ode mě pokus o legraci, nehodím!