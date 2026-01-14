To nikdo nečekal! Blaničtí rytíři už vyjeli a vzali na sebe podobu pirátů!

Protože v Blaníku dlouho leželi, tak zapomněli jak se chodí. Teď chodí pozpátku, ale snad se toho neduhu brzy zbaví. Bohužel vedou zpátečnické řeči. Veverka vzpomíná na drsné devadesátky, když v roce 1989 jí byly pouhé čtyři roky.

Piráti stále ještě nenašli odpověď na otázku: „Proč nás nemá nikdo rád.“ Všichni okolo to ví, ale pro ně je to nedostupné tajemství. Paní Richterová si přivlastnila roli ochránkyně chudých, když mluví otom, že v ruce obracejí každou korunu.

To paní poslankyně rozhodně nemusí, korunu by totiž v jejím případě musely nahradit tisíce. Teď bere jako poslankyně přes sto tisíc a před tím čtyři roky jako místopředsedkyně poslanecké sněmovny minimálně 200 000 Kč. Na tuto životní úroveň si tak přivykla, že se vrhá do každé beznadějné volby místopředsedy PS. Ona je sice chytrá, ale toto zřejmě nepochopila. Na zbývající místo navrhuje STAN pana Rakušana, ale jeho zvolení je stejně beznadějné jako u Richterové.

Už druhý den sněmovna projednává vyslovení důvěry nové vládě. Průběh se dal očekávat. Představitelé opozice kritizují vládu za její plány a sami zdůrazňují své úspěchy. Tady se opět potvrdilo, že lidi se ve skutečnosti nechtějí mít dobře a proto pětikolku zavrhli! A pan profesor to nechápe. Za dobrotu na žebrotu!

Předseda pirátů Hřib nám předvedl skvělou samochválu. Bez něj by se Praha klidně rozpadla. Ale motoristé jeho skvělé nápady nechápou. Nic nového jsme se zatím nedozvěděli. Za všechno může, jak jinak, Babiš. Myslím, že toto tvrzení by se mělo stát součástí naší ústavy. Švejk i Cimrman by měli radost.

Je správné říci, že piráti svým včerejším couváním pobavili celou sněmovnu. Ještě jednou díky !

Autor: Václav Kříž | středa 14.1.2026 11:19

Václav Kříž

  • Počet článků 67
  • Celková karma 32,60
  • Průměrná čtenost 808x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

