To nikdo nečekal! Blaničtí rytíři už vyjeli a vzali na sebe podobu pirátů!
Piráti stále ještě nenašli odpověď na otázku: „Proč nás nemá nikdo rád.“ Všichni okolo to ví, ale pro ně je to nedostupné tajemství. Paní Richterová si přivlastnila roli ochránkyně chudých, když mluví otom, že v ruce obracejí každou korunu.
To paní poslankyně rozhodně nemusí, korunu by totiž v jejím případě musely nahradit tisíce. Teď bere jako poslankyně přes sto tisíc a před tím čtyři roky jako místopředsedkyně poslanecké sněmovny minimálně 200 000 Kč. Na tuto životní úroveň si tak přivykla, že se vrhá do každé beznadějné volby místopředsedy PS. Ona je sice chytrá, ale toto zřejmě nepochopila. Na zbývající místo navrhuje STAN pana Rakušana, ale jeho zvolení je stejně beznadějné jako u Richterové.
Už druhý den sněmovna projednává vyslovení důvěry nové vládě. Průběh se dal očekávat. Představitelé opozice kritizují vládu za její plány a sami zdůrazňují své úspěchy. Tady se opět potvrdilo, že lidi se ve skutečnosti nechtějí mít dobře a proto pětikolku zavrhli! A pan profesor to nechápe. Za dobrotu na žebrotu!
Předseda pirátů Hřib nám předvedl skvělou samochválu. Bez něj by se Praha klidně rozpadla. Ale motoristé jeho skvělé nápady nechápou. Nic nového jsme se zatím nedozvěděli. Za všechno může, jak jinak, Babiš. Myslím, že toto tvrzení by se mělo stát součástí naší ústavy. Švejk i Cimrman by měli radost.
Je správné říci, že piráti svým včerejším couváním pobavili celou sněmovnu. Ještě jednou díky !
Václav Kříž
Pan prezident „zapomněl“ zmínit právní důvody proti Turkovi. Proč?
Česká veřejnost s napětím očekávala prezidentem anoncované právní důvody proti jmenování Turka ministrem životního prostředí. Všichni, včetně prezidentových poradců, ví, že žádné takové neexistují.
Václav Kříž
Češi si kladou otázku, kdo teď vládne na Pražském hradě? Prezident nebo jeho kancelář?
Kancelář prezidenta republiky (KPR) = poradci prezidenta. KPR v poslední době vydává politická stanoviska, přičemž se původně jedná o servis pro prezidentský úřad. Komu tedy máme věřit, prezidentovi nebo jeho poradcům?
Václav Kříž
Pan prezident si minulost už odpracoval, měl by tu šanci dát i Turkovi.
Pokud je pan prezident demokrat, měl by Turkovi dát šanci k odpracování údajných poklesků. Pavla nominovala na prezidenta naše „pravicová“ Spolu, a přitom věděla, že byl členem KSČ 1985-1989 (zdroj Wikipedie).
Václav Kříž
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Trest pro diváky ČT nebo „dárek“ pro pana prezidenta?
Česká televize pokračuje v trendu programu na Nový rok na ČT 1 v prime času, tedy v programu od 20,00. Loni nám připravili bonbónek v podobě příběhu bratrů Mašínů. Letos pro nás připravili thriller Vlny o roce 1968!?
Václav Kříž
Žádné právní důvody pro nejmenování Filipa Turka neexistují!
Celý národ dnes čekal, že nás s nimi pan prezident seznámí. Nestalo se tak. Bublina hlasitě splaskla.
