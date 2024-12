To je nervák! Podepíše? Nepodepíše! Podepíše? Nepodepíše!

Už je to tady zase, tentokrát jde o státní rozpočet. Opět prožiju několik bezesných nocí do 17.12., kdy nám pan prezident oznámí, jak se rozhodl.

Myslím, že ti, kteří doufají, že pan prezident jednou nepodepíše, by se dali spočítat na prstech jedné ruky. Pan prezident nás určitě nepřekvapí, předkročit svůj stín se ani nepokusí. To se ještě nikomu na světě také nepovedlo.

Myslím, že sázkové kanceláře sázky na podpisy pana prezidenta už dávno nevypisují. Také by to od něj vůči pětikolce byla nevděčnost. Takže nás bude zase týden napínat. Potom udělá na vládu ty ty ty a zase to podepíše. Podle Péti nutely je jeho vláda to nejlepší co nás potkalo. Všechno je zalité sluncem a kráčíme vstříc lepším kapitalistickým zítřkům.

Bude se mi o tom zdát, budu sebouházet ve spánku a budit se zpocený nejistotou. Podepíše nebo nepodepíše? Já ale myslím, že to přežijeme bez následků, není to poprvé ani naposledy.

Obdivuji pana prezidenta, co všechno dokáže stihnout. Jeho účast na každé důležité i nedůležité akci je téměř stoprocentní. Ale hlavně se stál v krátké době odborníkem na všechno.

To mi připomíná mé dětství a Ferdu Mravence – práce všeho druhu!? Musím si najít nějakou činnost, při které zapomenu. Ten týden čekání musím přežít bez zdravotních následků. :-)