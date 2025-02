Taková drzost, už jste to slyšeli? Pan prezident nedostal pozvánku na pondělí do Francie!

Nejdražší králíkárny jsou v Praze. Průměrná cena 8 milionů. Štěstí pro 2,5 milionu lidí.

Komunisty jsem neměl nikdy rád, ale postavili paneláky pro čtvrtinu národa. Jinak by lidé museli bydlet u rodičů, neženili by se a porodnost by se zastavila. Žádné Husákovy děti by nevznikly. Název králíkárny vymyslel pan Havel !?