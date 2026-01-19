Sugar daddy playboy? Pirát Bartoš tak nazval pana premiéra. Měl důvod?
Pozval je do Strakovy akademie na seminář o duševním zdraví. Uvedl, že to nabídl mladým a krásným poslankyním. Páni mají různý vkus, tak proč ne. A toto galantní označení stačilo, aby v Bartošovi bouchly saze. Začal se chovat jako žárlivý strážce harému. Vyzval pana premiéra, „aby mu neslintal“ na jeho kolegyně. Ještě dodal, že pokud by takto někdo označil jeho manželku, vytáhl by ho „za flígr“! Ten hoch se opravdu přestal kontrolovat.
Některé pirátské poslankyně může někdo označit za mladé a krásné, ale pouze do chvíle než otevřou svá ústa. Bartoš si zřejmě své nové poslankyně vzal pod svůj patronát a snaží se je naučit všechny pirátské nectnosti. K těm patří arogance, verbální agresivita a zbytnělé ego. O to samé se snaží i jeho kolegové Hřib a Richterová. Za pouhé dva měsíce od voleb se jim to povedlo. To bylo vidět na jejich vystoupeních během rozpravy.
Že vzorem slečny Kateriny Demetrashvili, takto studentky práv, býval poslanec Feri moc nepřekvapuje. Stejně nepřekvapí její útok na poslance za ODS Marka Bendu, kterého označila za dinosaura (Wikipedie). Přitom byl také zvolen ve svých 21 letech. Nyní je Bendovi už 57 let. S výjimkou dvou let je poslancem celkem 33 let !? Protože je velmi oblíbený, zřejmě tam bude doživotně. To se sice Katerině nelíbí, ale jí se to určitě nepovede. Lídr její partaje Hřib totiž neúnavně pracuje na tom, aby své kolegy rychle zavedl na smetiště dějin.
Přiznám se, že svým nápadem celý den couvat pobavili nejen sněmovnu, ale i všechny diváky. Jednou šašek, vždycky šašek. Ale pozor, aby nás Hřib nepřekvapil. Prezident Zelenský se také dříve živil jako komik a kam to dotáhl !
Ale tady jsme, díky bohu, v Čechách, ne na Ukrajině. My bychom si za prezidenta šaška nezvollili ! Nebo jo ? :-)
Václav Kříž
Proč novopečeným poslankyním Pirátů chybí pokora a respekt k dlouholetým poslancům?
Piráti posílili svůj poslanecký klub o 13 členů, přičemž čtrnáct z nich jsou v parlamentu nováčky. Přesto za pouhé tři měsíce stačili převzít všechny nepěkné vlastnosti svého vedení (Hřib, Richterová a Bartoš).
Václav Kříž
To nikdo nečekal! Blaničtí rytíři už vyjeli a vzali na sebe podobu pirátů!
Protože v Blaníku dlouho leželi, tak zapomněli jak se chodí. Teď chodí pozpátku, ale snad se toho neduhu brzy zbaví. Bohužel vedou zpátečnické řeči. Veverka vzpomíná na drsné devadesátky, když v roce 1989 jí byly pouhé čtyři roky.
Václav Kříž
Pan prezident „zapomněl“ zmínit právní důvody proti Turkovi. Proč?
Česká veřejnost s napětím očekávala prezidentem anoncované právní důvody proti jmenování Turka ministrem životního prostředí. Všichni, včetně prezidentových poradců, ví, že žádné takové neexistují.
Václav Kříž
Češi si kladou otázku, kdo teď vládne na Pražském hradě? Prezident nebo jeho kancelář?
Kancelář prezidenta republiky (KPR) = poradci prezidenta. KPR v poslední době vydává politická stanoviska, přičemž se původně jedná o servis pro prezidentský úřad. Komu tedy máme věřit, prezidentovi nebo jeho poradcům?
Václav Kříž
Pan prezident si minulost už odpracoval, měl by tu šanci dát i Turkovi.
Pokud je pan prezident demokrat, měl by Turkovi dát šanci k odpracování údajných poklesků. Pavla nominovala na prezidenta naše „pravicová“ Spolu, a přitom věděla, že byl členem KSČ 1985-1989 (zdroj Wikipedie).
