Studená válka skončila!? Zadržování komunismu forever!

Varšavská smlouva se rozpustila, NATO ne. Ještě dobře, že je to obranná organizace. Ale je tam hodně jestřábů.

Je mi líto ukrajinských i ruských obětí. Geopolitické vztahy jsou vždy .komplikované. Sousedi USA, Ruska, Číny i Indie o tom ví své. Každý rozumný politik to musí respektovat. Herci a komici nemusí. Na Ukrajině se vystřídalo několik prezidentů a Rusko tam nevtrhlo. Vše změnilo přání Ukrajiny vstoupit do NATO. Samozřejmě na to má právo, ale Rusku se to nelíbilo. Ve stejné situaci by se to nelíbilo USA, Číně ani Indii. USA vždy zadržovaly komunismus (Korea, Vietnam, Afganistán aj.. Prvním, kdo chtěl, aby si lidé byli rovni, byl prokazatelně Ježíš Kristus. Omlouvá ho miluj bližního svého jako sebe samého:-) . Ano Rusové podporovali šíření komunistických myšlenek počínaje Leninem, Stalinem, Brežněvem. To ale rychle a definitivně skončilo nástupem Gorbačova. Leccos nám napoví návrat do americké politiky 50. a 60. let. Eisenhower byl skvělý voják, ale špatný prezident. Zahraniční politiku přenechal sourozencům Dullesovým. J.F. Dulles byl ministrem zahraničí a Allen Dulles byl ředitelem CIA. Oba dva chránili zájmy amerických nadnárodních firem v cizině, především v Jižní Americe a Africe. Bez skrupulí. Není moc lidí, kteří si vybavují návštěvu Nikity Chruščova v USA v roce 1959. Američané byli zpracování propagandou do té míry, že si Chruščova představovali jako skutečného ďábla. Ulice amerických měst na začátku jeho návštěvy byly liduprázdné. Prezident se s ním nesetkal, doprovázel ho vice prezident Nixon. Američané si brzy všimli, že Chruščov nemá rohy, kopyta ani ocas. Chruščov působil jako prostý veselý chlapík, takový skutečně byl. Na konci jeho návštěvy v USA se z něho stala mediální hvězda. Navštívil dokonce svého přítele , jednoho z největších farmářů ve státech. Dohromady je dalo pěstování kukuřice. Nakonec připomenu karibskou krizi, kdy se JFK nelíbily ruské zbraně na Kubě. Jaká pdobnost, historie se stále opakuje. Putin zase nechce základny NATO v Černém moři. Je ale možné, že se mýlím.