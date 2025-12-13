Špatné svědomí pana prezidenta, tomu se mi nechce věřit. Každý den se vyjadřuje k Turkovi.
Celá veřejnost ale s napětím čeká na zveřejnění páně prezidentových právních důvodů, se kterými se před několika týdny vytasil. Já myslím, že žádné takové neexistují, že mu to neprozřetelně poradili jeho poradci. Teď by mu měli poradit, jak z toho vybruslit takříkajíc bez ztráty kytičky. Vůbec mu nezávidím, ale zavinil si to sám.
Vypadá to, že mu je Turek pouze nesympatický. To ale není relevantní důvod pro nejmenování do ministerského křesla. I bývalý prezident Klaus již vyjádřil své znepokojení nad tímto postupem. Čestný prezident Motoristů je v této chvíli naprosto bezúhonný a není proti němu vedeno žádné trestní stíhání. Navíc tu máme presumpci neviny, která platí pro všechny občany včetně politiků. Já osobně jsem napnutej jak kšandy!
Na naší politické scéně se odehrávají i další zajímavé události. Pěknou ostudu nám udělala spanilá jízda opozičních poslanců na Slovensko. Na rozdíl od husitů, nedobyli vůbec ničeho, tedy kromě ostudy a trapnosti. Účastníky truc podniku všichni dobře znáte. Vyznamenala se především poslankyně Šebelová svou senilní vsuvkou s plyšákem. Jak se dalo čekat, nikdo se s nimi z pochopitelných důvodů nechtěl setkat. Setkali se s nimi pouze opoziční poslanci. Bylo mi líto našeho velvyslance, který se jim musel věnovat z povinnosti.
Také se ná objevila zajímavá kauza ohledně vývozu dronů na Ukrajinu. Ty mají údajně původ v Číně a u nás se předělávají k válečnému použití. Na Ukrajině pak slouží bohulibé činnosti, zabíjení ruských vojáků. Už aby ta válka skončila!
Třeba tomu napomůžou prezidentské volby. Nevím, jaký seriál teď frčí na Ukrajině, ale doufám, že si zase nezvolí dalšího komika (zdroj Wikipedie).
Václav Kříž
Fialova vláda byla nejlepší! Pražáci to pochopili, zbytek republiky ne! Vyměňte voliče!?
Je to tak. Fialova vláda byla nejlepší, a proto volby drtivě prohrála. Voliči z venkova jsou prostě nevděční a nechtějí se mít dobře, pane profesore. Samozvaní fialoví demokraté prohru stále nevstřebali a otravují veřejný prostor.
Václav Kříž
Pan Babiš vyřešil svůj budoucí střet zájmů. Pan prezident je spokojený a bude ho 9.12.
jmenovat premiérem. Tečka! Slova některých poslanců pětikolky o situaci která nastane po smrti premiéra jsou naprosto nechutná, prostě chucpe. Lidská závist a nenávist některých lidí jde takříkajíc za hrob.
Václav Kříž
Pane prezidente, kdy nám prozradíte právní důvody, které brání jmenování Turka do vlády?
Pane prezidente, 50 % české populace vám stále ještě věří, že jste čestný a nestranný. Chystáte se nás zklamat? Nedávno jste uvedl, že jmenování pana Turka brání blíže neurčené právní důvody.
Václav Kříž
PIRÁTI: proč nás nikdo nemá rád? V tomto případě je pravda skutečně krutá.
Nejjednodušší by bylo zeptat se svých rodičů nebo prarodičů, vzhledem k nízkému věku některých pirátských poslanců. Piráti mají ve sněmovně 14 poslankyň a 4 poslance. Nejmladší z nich je Katerina Demetrashvili (2003)!?
Václav Kříž
Nevěřím posledním průzkumům veřejného mínění a proto jsem si udělal vlastní zcela
nezávislý průzkum v našem baráku. Žije zde reprezentativní vzorek od 18 do 80 let. Tento týden byly zveřejněny průzkumy s tendenčními výsledky. V našem baráku vyšel průzkum zcela opačně (zdroj já :-). Když poslouchám politiky
