Rozmáhá se nám tu nový nešvar

Určitě vás to tahá za uši a možná máte alergii jako já. U šlechtických rodů mělo spojování majetkové důvody a jsme na to zvyklí, třeba Colloredo Mansfeldové. Zdvojování příjmení mi připadá zbytečné a v přímé komunikaci obtěžující.

Věc se týká pouze některých osob ženského pohlaví. Jde o přidávání dalšího příjmení do jména. Dámy si možná myslí, že se tím stanou zajímavějšími a jaksi zajímavějšími. Já si vždy pomyslím něco o malém sebevědomí. Pro příklad uvedu pár takových výtečnic: Pekarová Adamová, Pivoňka Vaňková, Cibulová Vokatá,Němečková Crkvenjaš, Pfeffer Ferklová, Freitas Lopesová a další přibývají aritmetickou řadou. Ve velké většině jde o více méně známé političky. Mám rád třeba Evu Samkovou, která se po svatbě jmenuje Eva Adamczyková. My všichni , co se zajímáme o sport, víme o koho se jedná. Docela se bojím chvíle, kdy každá žena po svatbě své nové příjmení přidá k původnímu. Když slyším zdvojená příjmení v televizi nebo rozhlase, trochu mě to začíní iritovat. Neměli by s tím zákonodárci něco udělat? jinak nám to postupně zaplevelí veřejný prostor.