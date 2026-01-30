Rozdíl mezi Tuskem a Babišem? Už žádný !
Oba mají prezidenta z tábora opozice. Tento týden se sice projevilo, že pan Macinka má málo politických zkušeností. Co je ale mnohem horší, že prezident jich má ještě méně. Motiv Macinky jistě všichni chápeme, u prezidenta to vypadá na zraněnou ješitnost a neschopnost opustit dosavadní styl politiky.
S Fialovou vládou se mu prezidentovalo snadno, vždy jim vycházel vstříc a jen občas pohrozil vetem. Nikdy ho ovšem nepoužil. Vždyť jim musí být vděčný za to, že ho do té funkce dostali. Na republice nezáleží. Tusk si to v Polsku užívá už od 12/2023. Nejdříve mu házel klacky pod nohy Duda, teď Nawrocki.
Pan prezident třesoucím se hlasem oznámil národu, že ho Macinka prostřednictvím sms zpráv jeho „poradci“ Kolářovi chce vydírat !? Nejenže zveřejnil soukromou korespondenci, ale dorazil to předáním sms policii. Bylo vidět, že to silně zasáhlo jeho ješitnost. Uvědomte si, že já jsem přímo zvolený prezident a nějaký ministr mě chce vydírat! Lidi, no vžijte se do toho.
Pokračování bylo skutečně bizarní, po té tiskovce odjel na dovolenou do Španělska, kde jezdí na motorce. Takže hodil odjištěný granát, čímž přivodil téměř vládní krizi a pak v klídku odletel na dovču. To nevymyslíš !
Už jsem to několikrát zmiňoval. Prezident tvrdil, že nemůže jmenovat Turka, protože k tomu má právní důvody. Nikdy neexistovaly !!! Ústava říká, že prezident na návrh premiéra jmenuje a odvolává ministry. Pro větší názornost to otočím. Premiér se rozhodne, že odvolá ministra a navrhne to prezidentovi. Umíte si představit, že prezident by toho ministra neodvolal a premiér by si ho musel nechat? To není utopie ! Přece to není automat na podpisy!
Že by se prezident pochlapil a Turka jmenoval ministrem? Obávám, že takový borec to není. Takže bude Babišovi házet klacky pod nohy, třeba vetovat zákony, až do konce mandátu. Máme se na co všichni těšit, tedy i prezidentovi fanoušci. Na Moravě se správnému chlapovi říká chlap s gulama (viz Topolánek) a to Pavel asi nebude.
Novináři, bude se někdo z vás věnovat příteli prezidenta po boku Kolářovi? Jaký má vliv na prezidenta? Předem děkuji.
Můj zdroj: oblíbená Wikipedie.
Václav Kříž
Paní učitelko, paní učitelko, on mě Péťa vydírá !
Tak kluci, co se tady stalo? Paní učitelko, on mi rozkopal bábovičky. A ty jsi mu neudělal nic? No, no ...
Václav Kříž
Máme u nás prezidentský systém? Zatím ne, díky bohu!
Po loňských parlamentních volbách si tuto otázku kladu nejen já. Myslím, že tento problém zajímá každého skutečného demokrata.
Václav Kříž
Trump nebo Šťáva? Rada míru nebo Diag Human? 41 mld. X 37 mld.. L-159 se prodávat nebudou!
Trump chce za členství v truc podniku proti OSN za členství 41 miliard Kč. Proti tomu chce Šťáva „jenom“ 37 miliard Kč. Zámecký pán na Bechyni je tedy skromnější. Akorát musí zaplatit svému schopnému advokátovi Kalvodovi.
Václav Kříž
Doník chce 21 miliard, Šťáva chce jen 17 miliard ! Komu je dáme, toť otázka.
Na vysvětlenou. Pan Šťáva je pánem na zámku Bechyně a majitelem firmy Diag Human , kterému asi musíme zaplatit. Penále za každý další den naskočí o 1,3 milionu. Doník je přezdívka Donalda Trumpa, který založil truc podnik OSN.
Václav Kříž
Doník chce 21 miliard, Šťáva chce 17 miliard ! Komu je dáme, toť otázka.
Na vysvětlenou. Pan Šťáva je pánem na zámku Bechyně a majitelem firmy Diag Human , kterému asi musíme zaplatit. Penále za každý další den naskočí o 1,3 milionu. Doník je přezdívka Donalda Trumpa, který založil truc podnik OSN.
