Rozdíl mezi JFK a Putinem! Žádný.

Varšavská smlouva byla rozpuštěna, NATO se stále rozšiřuje východním směrem. Pokračuje zadržování komunismu jako ve Vietnamu!!!!! ?

Mimochodem, komunismus je utopie, která nikdy a nikde nevznikne. Propaganda se používala a stále používá na straně „dobra“ i na straně „zla“. Nezapomínejme na trvalá geopolitická fakta. Mnoho Američanů včetně hollywoodských herců mělo v letech 1949-1954 velké problémy s Výborem pro neamerickou činnost senátora Mc Carthyho. Připomínám hrůzu američanů na začátku návštěvy Chruščova v USA v roce 1959. Při jeho příjezdu byly ulice prázdné, protože ho propaganda vykreslila jeko ďábla s rohy na hlavě! Při jeho odjezdu z něj byla mediální hvězda první velikosti! Doprovázel ho viceprezident Nixon, prezident Eisenhower se mu vyhnul. V roce 1962 vypukla karibská krize kvůli sovětským raketám na Kubě. Málokdo už si vzpomene, že tomu předcházelo umístění amerických raket v Turecku. JFK se s Chruščovem dohodl na tom, že oboje rakety budou staženy. Přitom Z kuby na Floridu je to asi 180 km, ale JFK to vadilo. To tenkrát chápal každý rozumný člověk. Ani Putin nechce americké základny v Černém moři. To dá snad také pochopit. Pro větší názornost načrtnu teoretickou situaci. Představte si, že Rusko bude ve vojenském paktu s Kanadou a Mexikem a Rusko se rozhodne vybudovat na hranicích s USA vojenské základny! To by byla šílenost! USA by se to samozřejmě také nelíbilo. Jaký je tedy rozdíl mezi JFK a Putinem? Odpovězte si sami. Geopolitická realita je neměnná. Vstup Ukrajiny do NATO není vůbec dobrý nápad. Trump je nevyzpytatelný a na jeho postup si musíme ještě chvíli počkat. Eskalace konfliktu je velmi nebezpečná. Osobně bych nikdy nevolil za prezidenta herce a komika nebo vojáka. Eisenhower také nebyl dobrým prezidentem. Za jeho vlády vytvářeli zahraniční politiku USA bratři Allen Dulles, ředitel CIA a J.F. Dulles, ministr zahraničí. Prezident jim do toho moc nezasahoval. Bratři hájili zájmy nadnárodních společností v cizině a to všemi způsoby. K těm patřilo svrhávání prezidentů, předsedů vlád i fyzické likvidace málo vstřícných politiků. Historie USA nebyla vždy následováníhodná. Otrokářská historie, Ku-klux-klan, rasová segregace, válka ve Vietnamu, vraždy vlastních prezidentů. Nic si nenamlouvejme, USA vždy dělaly to, co prospívalo jejich zájmům. A Trump to říká také: „Amerika first“.