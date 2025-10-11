Role stran se po volbách otočila. Demokrati poznají vlastní medicínu. Hyeny vyjí, karavana
si to určitě vychutná. Může se mu někdo divit? Pětikolka by si měla uvědomit, že jí nálepkování oponentů nepomohlo, spíše naopak. Také by konečně měla ukončit předvolební kampaň. Výsledky jsou sečteny a čtyři roky v opozici jim můžou jenom prospět.
Po zveřejnění jmen ministrů nové vlády, již začal útok na některé členy. Nejvíc asi vadí navrhovaný ministr zahraničí Filip Turek. Já myslím, že horší než Lipavský být nemůže. Vzpomínám si, že prezidentovi Zemanovi se ten hoch vůbec nelíbil. Fráze mu šly dobře, to je silná stránka všech Pirátů. V této disciplině teď dominuje hlavně vrchní pirát Hřib. To je opravdu lumen.
Je ironií, že přeběhlík Lipánek dostal nejvíc preferenčních hlasů ve Spolu. Voliči Spolu historicky vzato přeběhlíky milují. Šťourové říkají, že v pravý čas převlékl kabát, ale on se toho nebál. A jak se mu to vyplatilo. Zřejmě to také nebyl pravověrný pirát. Když se lodička potápí, není na co čekat. Stačí se rozběhnout a demokraticky skočit do té správné lodičky.
Bývalo v našich krajích zvykem, že vláda se kritizovala až po uplynutí sta dnů. Když to zvládli Lipánek, Dvořák, Foltýn a Černochová, zvládnou to i ti noví. Národ chtěl změnu a dočkal se. Ať ukážou, co v nich je. Já myslím, že to zvládnou.
Václav Kříž
Pane Jakobe vzpamatujte se! Stejně tak i další „soudci“ z pětikolky! Babiš v této chvíli
není a ani nemůže být označen za zločince. Stále mu patří presumpce neviny. To jenom odvolací soud vynesl rozsudek, na který nemá žádný odvolací soud právo. V tomto případě uložil soudu 1. stupně, aby Babiše odsoudil !?
Václav Kříž
Pětikolka jede bomby i po prohraných volbách. Stále jedou předvolební kampaň.
Tzv. demokratům zůstala jediná jistota, doživotní poslanec Marek Benda byl opět zvolen. Pětikolka prohru viditelně těžce vstřebává. Hnutí ANO, SPD a Motoristy stále nálepkují jako populisty a extremisty. Jsou to prostě zoufalci.
Václav Kříž
Rezerva blanických rytířů se náhle zjevila v Jihlavě. Nechte si poradit od výkvětu české
umělecké elity. Dorazila i Myrka Němcová a zase byla zděšená. Prý z nás bude ruská gubernie a prý směřujeme ke komunismu!? My všichni ale víme, že komunismus nikde na světě nebyl a nebude, je to pouhá utopie.
Václav Kříž
Náš vrchní demokrat v televizní debatě potvrdil svou špatnou pověst nejhoršího premiéra.
Označovat opozici jako extremisty a ruské šváby je trapné, je už trapné, je prostě trapné. Pan Fiala viditelně podceňuje voliče opozice. Jeho příznivci jsou sice zvyklí, ale jeho odpůrci ještě používají zdravý rozum.
Václav Kříž
Zdeněk Svěrák natočil předvolební video, kde apeluje na mladé voliče a varuje před
politiky, kteří útočí na demokracii (tedy opozicí)!? Jeho politické názory jsou českému národu známé již delší dobu. Opozici sice nejmenoval , ale jenom jasně naznačil. Je důležité, aby se mladí voliči dozvěděli, že Zdeněk Svěrák
