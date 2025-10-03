Rezerva blanických rytířů se náhle zjevila v Jihlavě. Nechte si poradit od výkvětu české
I když o takové společnosti, kde si budou všichni rovni, snil už zakladatel křesťanské víry. Dorazilo mnoho salonních antikomunistů, ale někteří významní nedorazili. Například Zdeněk Svěrák, Tomáš Klus a Jan Hrušínský. Slovensko zastupovala paní Vášáryová, ale chyběl Šimečka.
Přesto bylo zastoupení celkem reprezentativní: Myrka, Vetchý, Pecková Čtvrtníček na dálku a Marhoul. Z politiků prostým lidem oblíbený Vystrčil,Decroixa a Žantovský. Dorazilo několik stovek zastánců „demokracie“, rozdávaly se odznáčky a celkově byla dobrá nálada. Opozice akci vůbec nerušila, prostě idylka. Kolik účastníků podepsalo antichartu se zřejmě nedovíme. Ale včera všechny spojovala jediná myšlenka. Musíme extremistům (přeloženo opozici) zabránit, aby nás zatáhli do náruče Moskvy. To nedovolíme za žádnou cenu.
Takže milí nerozhodnutí, nechte si poradit od odborníků. Ti mají přehled a mají zřejmě i křišťálovou kouli. Jinak to vypadá, že když nezvítězí „demokraté“ nastane zřejmě konec světa!? Už dlouho jsem se tak netěšil na neděli.
Pan prezident je velmi aktivní, ale s tím setkáním s politiky už v neděli ráno na Hradě to zřejmě nebyl dobrý nápad. Nevím, co si od toho slibuje. Ti co se dostanou do parlamentu budou určitě slavit v sobotu dlouho do noci. Po půlnoci přijdou domů a budou si muset natáhnout budíka, aby dorazili na osmou na Hrad. Ten první bude Babiš, ten se moc nevyspí.
Vím z předchozích voleb, že první povolební jednání začínají právě v neděli po volbách. Pan prezident se toho asi moc nedoví.
Do voleb už nic psát nebudu, tak vám přeju šťastnou ruku. Co si zvolíme, to budeme mít. :-)
Václav Kříž
Náš vrchní demokrat v televizní debatě potvrdil svou špatnou pověst nejhoršího premiéra.
Označovat opozici jako extremisty a ruské šváby je trapné, je už trapné, je prostě trapné. Pan Fiala viditelně podceňuje voliče opozice. Jeho příznivci jsou sice zvyklí, ale jeho odpůrci ještě používají zdravý rozum.
Václav Kříž
Zdeněk Svěrák natočil předvolební video, kde apeluje na mladé voliče a varuje před
politiky, kteří útočí na demokracii (tedy opozicí)!? Jeho politické názory jsou českému národu známé již delší dobu. Opozici sice nejmenoval , ale jenom jasně naznačil. Je důležité, aby se mladí voliči dozvěděli, že Zdeněk Svěrák
Václav Kříž
Děkovná řeč Jiřího Mádla mě vrátila do dob totality. Dostal stříbrnou medaili od předsedy
senátu. Jeho řeč mě překvapila jednak intonací, frázovitostí a také délkou. Měl jsem puštěné rádio jako kulisu ale náhle jsem zpozorněl. Děkovnou řeč za všechny vyznamenané přednesl právě pan Mádl. Považoval jsem ho za slušného
Václav Kříž
My jsme ti jediní a praví demokraté! Jak nás poznáte? Když nám v diskusi chybí argumenty
skáčeme oponentům do řeči. Prostě jsme arogantní na druhou. Po čtyřech letech vládnutí máme vše připraveno. Rozuměj, splnit co jsme slíbili v předchozím vládním programu!? Zase jde o všechno, přeloženo - zase jde o naše koryta.
Václav Kříž
Korespondenční volba pro krajany zcela postrádá logiku.
Ti, co mají trvalé bydliště v republice a venku dočasně pracují nebo studují, u těch je to jasné a tato volba má logiku. U krajanů , kteří trvale žijí v zahraničí, to nemá logiku žádnou. Že mají české občanství nic neznamená.
|Další články autora
Namířený prst a kroucení hlavou. Kamera zachytila výměnu názorů mezi Trumpovými
Záběry pořízené tento týden zřejmě zachytily rozepři amerického prezidenta Donalda Trumpa a první...
Zeman slavil narozeniny, dostal knihu o Hitlerovi. Jako dar si přeje výměnu vlády
Bývalý prezident Miloš Zeman v neděli oslavil své 81. narozeniny. Stejně jako minulý rok se oslava...
U Gibraltaru se vynořila ruská ponorka. Prozradil ji únik paliva, hrozila exploze
U Gibraltaru se koncem září vynořila jedna z ponorek ruské Černomořské flotily. Plavidlo mělo...
Izrael zasáhl proti flotile pro Gazu, Češka žádá vládu o záchranu
Izraelská armáda v noci na čtvrtek zasáhla proti flotile více než čtyř desítek lodí, které chtěly...
Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou
Bývalá ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová se v neděli poprvé objevila v televizi bez...
Sterzik vyprovokoval lídry slovy o ústavě. Pase si vás miliardář, útočí v debatě Hřib
Lídři sedmi politických uskupení diskutují v poslední předvolební debatě Českého rozhlasu. Přeli se...
Teror u synagogy v Manchesteru: jednu z obětí jsme postřelili, přiznala policie
Jednoho z mužů, který zahynul při čtvrtečním útoku před synagogou v Manchesteru, zasáhla kulka...
Volby ONLINE: Česko vybírá nové poslance. Hlas odevzdají i lídři stran a prezident
Sledujeme online Odstartovaly volby do Poslanecké sněmovny. Mezi první voliče budou tradičně patřit politici včetně...
Volby 2025: Kdo vyhraje sněmovní volby? Napovědět mohou kurzy sázek
Kurzy sázkových kanceláří jsou alternativou k předvolebním průzkumům. Bookmakeři bývají přesní -...
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...
- Počet článků 42
- Celková karma 28,93
- Průměrná čtenost 875x