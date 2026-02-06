Rakušan - komik a jeho svět.
Jeden by řekl, že Rakušan pochází z jíné planety. Nedokáže dát do souvislosti svojí čtyřletou dehonestaci nynější koalice s faktem, že mu svoje hlasy nikdy nedají. Koalice se chová zcela logicky. Kdo by si chtěl nasadit takovou veš do kožichu.
Možná, že uvěřil křesťanskému – kdo do tebe kamenem (Rakušan), ty do něj chlebem (koalice). Všichni kromě Rakušana víme, že koalice přidělila STANU místopředsedu parlamentu. Jmenovitě Rakušanovi určitě ne. Richterová se ztrapnila „jenom“ dvakrát, u Rakušana už to bude potřetí. Že by hroší kůže !?
Ještě se naposledy vrátím ke kauze Macinka versus přítel po boku Kolář.Ve slušné společnosti se soukromé esemesky nezveřejňují. Soudruh prezident svolal tiskovku, kde nám všem třaslavým hlasem sdělil, jak hroznou esemesku Macinka poslal jeho příteli po boku a že to předá policii a bezpečnostní službě proti organizovanému zločinu! To je síla !!!
Tím skoro zapříčinil politickou krizi. Bizarní bylo, co udělal potom. Sebral motorku a odletěl na dovču do Španělska. Postup hodný státníka, ale v zelené verzi ! Teď se i s paninkou odebere do Itálie na zimní olympiádu. Gretu Turnberg asi trefí šlak, takovou uhlíkovou stopu má ze světových státníků málokdo. Pavel je pořád někde v luftu, vždyť cestovka ho nestojí skoro nic. Hrad je tak během roku dost často opuštěný a mohl by se klidně pronajímat.
Na jeho místě bych měl strach, že mi tam někdo pověsí trenýrky místo standarty prezidenta. Otázka je, jestli budou červené nebo zelené. Tipnul bych si, že budou červeno - zelené !
Václav Kříž
Opozice: Na našeho prezidenta si nikdo dovolovat nebude !!!
Republiku si rozvracet nedáme! Podobnost čistě náhodná. Na umělou kauzu esemeska už jsem nechtěl reagovat.
Václav Kříž
Milion chvilek bude manifestovat za bývalého komunistu !? To nevymyslíš !
Pan Lipavský také prohlásil, že prezident je nadstranický !? O tom už ale většina národa pochybuje. A teď tu o karkulce. Tu ale už všichni známe.
Václav Kříž
Rozdíl mezi Tuskem a Babišem? Už žádný !
Tusk má za protivníka Karola Nawrockého (Právo a spravedlnost- předseda Jaroslav Kaczynski). Babiš má za protivníka Petra Pavla (nominant Pětikolky).
Václav Kříž
Paní učitelko, paní učitelko, on mě Péťa vydírá !
Tak kluci, co se tady stalo? Paní učitelko, on mi rozkopal bábovičky. A ty jsi mu neudělal nic? No, no ...
Václav Kříž
Máme u nás prezidentský systém? Zatím ne, díky bohu!
Po loňských parlamentních volbách si tuto otázku kladu nejen já. Myslím, že tento problém zajímá každého skutečného demokrata.
