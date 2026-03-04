Prý si pan prezident buduje kult osobnosti.
Bez loajálních médií, čili také umělců, spisovatelů, osvětových pracovníků apod., by vznik kultu nepřipadal vůbec v úvahu, jelikož by nebylo možné o vůdčí autoritě systematicky a pravidelně šířit informace v řadovém obyvatelstvu, které je, co se veřejného mínění týče, na média odkázáno. (konec citace).
Nejsem na tyto věci odborník, takže to nemohu tvrdit. Sleduji naší politickou scénu bedlivě a musím konstatovat, že náš prezident nemá žádnou chybu nebo nedostatek. Já sám chyby samozřejmě mám, ostatně jako každý normální člověk. Je pan prezident obyčejný člověk, nebo je neobyčejný? Naše opozice v tom má jasno, on nemá žádné chyby. Asi tomu chtějí věřit a mají pro to nějaký důvod. Koneckonců je to jejich nominant a vždy jim vycházel vstříc.
Nynější koalici viditelně vstříc nevychází. Nejmenoval člověka navrženého na ministra bez právních důvodů, které sám avizoval. Nelíbilo se mu vládní prohlášení, ani návrh státního rozpočtu ve věci výdajů na obranu. Nelíbí se mu ani návrh vlády na změnu statusu vysokých státních úředníků.
Jaký je postoj médií. Prezident je rovný a zásadový chlap, který neuhne a nenechá se vydírat! Celý svět nám ho závidí. Necme se překvapit dalším vývojem vztahu vláda versus prezident.
Musím připomenout, že přímou volbou nezískal žádné nové pravomoce. To všichni voliči určitě vědí.
Václav Kříž
Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?
Myšleno ze svého. Dříve měl Milion chvilek na svém webu transparentní účet svých dárců, dnes jsem ho tam nenašel. Myslím, že veřejnost by se ráda dozvěděla pravdu.
Václav Kříž
Nemám rád Pavla, Fialu, Staňuru, Rakušana, Pekarovou, Farského, Nerudovou, Piráty ..
Tento blog by mě nikdy nenapadl, ale vidím jaký úspěch má blog kolegy Buriana. Má karmu 39,84 a 4161 čtenářů, na hlavní straně. Neuvěřitelný úspěch a přitom je to tak jednoduché. Doufám, že to bude fungovat i obráceně.
Václav Kříž
Jaký je rozdíl mezi volbami a marginálními průzkumy ?
Nebetyčný ! To se prostě nedá srovnávat. Podstatný rozdíl spočívá ve skutečnosti, že výsledek voleb lze hodnotit jako názor voličů ! Výsledek průzkumu, kterého se zúčastní pouze 1000 respondentů má nulovou vypovídající hodnotu.
Václav Kříž
Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!
Problém je, že naše justice vynáší nepředvídatelné rozsudky. Proto má Babiš i Okamura obavy. Na základě vlastní zkušenosti je naprosto chápu. To, co udělal vrchní soud v Praze naposledy v kauze Babiš je velká prasárna.
Václav Kříž
Věřte-nevěřte ! Prezidentský pár právě zahájil dvoudenní návštěvu Prahy !?
To není vtip ani není prvního dubna. Jedná se o naprosto oficiální návštěvu dle protokolu. Zlí jazykové budou tvrdit, že v Praze na Hradě již dlouho nebyli. Pan prezident je velmi aktivní a je neustále takříkajíc v luftu.
|Další články autora
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Lavičky v „Sherwoodu“ u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?
Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového...
Kolínská nemocnice vybrala firmy na stavbu urgentního příjmu, má začít v dubnu
Oblastní nemocnice Kolín minulý týden vybrala dodavatele, který v areálu nemocnice postaví nový...
Univerzita Palackého má prvního ombudsmana, posílí ochranu práv na UP
Univerzita Palackého (UP) v Olomouci má svého prvního celouniverzitního ombudsmana, stal se jím...
Společnost Valeo zveřejnila výsledky za rok 2025
Přes noc se před panelákem objevil balvan. Zatarasil jediný vchod
Obyvatele panelového domu v České Lípě v úterý časně ráno překvapila podívná překážka. U jediného...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
- Počet článků 88
- Celková karma 31,11
- Průměrná čtenost 729x