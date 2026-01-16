Proč novopečeným poslankyním Pirátů chybí pokora a respekt k dlouholetým poslancům?
Které to jsou? Arogance, přehnané sebevědomí, verbální agresivita. Chybí jim základní slušnost vůči svému okolí. Hřib je známý svým hulvátstvím, Richterová svou kontroverzní povahou, Bartoš neschopností uvědomit si své chyby v roli ministra. Proto jsou Piráti tak neoblíbení.
Všechny tyto nectnosti lze ukázat na studentce práv Katerině Demetrashvili (22). Její příběh je zatím velmi podobný politické kariéře Dominika Feriho, toho času za katrem v Teplicích. Mimochodem patřil k jejím mladickým vzorům (Wikipedie). V době, kdy se stal poslancem, stejně jako ona byl studentem právnické fakulty. V TOP 09 vyletěl jako kometa a stejně rychle také zhasl.
Pro její dlouhé jméno si dovolím používat formát Katka. Katka se narodila v Texasu a od jednoho roku žije v Čechách. Svého času se navážela do našeho služebně nejstaršího poslance Marka Bendy z ODS, který vstoupil do poslanecké sněmovny ve věku 21 let a je tam dosud. Zřejmě na doživotí, do důchodu půjde přímo ze svého prvního zaměstnání. Pěkná ironie, ona byla zvolena před třemi měsíci ve věku 22 let.
Piráti se při hlasování o důvěře vládě pěkně ztrapnili jednak svým vystoupováním a dětinskou chůzí pozpátku. Asi poprvé pobavili sněmovnu a televizní diváky. Přímý televizní přenos je velké lákadlo především pro nováčky a Piráti se opravdu předvedli. Vemte si, že vás v televizi uvidí celé příbuzenstvo a lidé z vašeho bydliště. A to už po třech měsících ve funkci. Tomu slabé povahy neodolají!
Po skončeném hlasování se konala tisková konference ODS a nebyl to hezký pohled. Na trio Fiala, Kupka, Benda byl smutný pohled. Už měli připravený transparent s heslem proti nové vládě ( Chaos a rozvrat). Ti pánové ještě nevstřebali svojí volební porážku a šíří kolem sebe nehezký pesimismus. Smutný konec pana profesora Fialy.
Dnes se schyluje k další taškařici ve sněmovně. Bude se volit zbývající místopředseda sněmovny. STAN nominovalo pana Rakušana a on si zřejmě myslí, že mu ANO pomůže! To je vrchol naivity. To by se musel stát zázrak a ten se asi nestane. Není to ode mě hezké, ale těším se na jeho protáhlý obličej.
Václav Kříž
To nikdo nečekal! Blaničtí rytíři už vyjeli a vzali na sebe podobu pirátů!
Protože v Blaníku dlouho leželi, tak zapomněli jak se chodí. Teď chodí pozpátku, ale snad se toho neduhu brzy zbaví. Bohužel vedou zpátečnické řeči. Veverka vzpomíná na drsné devadesátky, když v roce 1989 jí byly pouhé čtyři roky.
Václav Kříž
Pan prezident „zapomněl“ zmínit právní důvody proti Turkovi. Proč?
Česká veřejnost s napětím očekávala prezidentem anoncované právní důvody proti jmenování Turka ministrem životního prostředí. Všichni, včetně prezidentových poradců, ví, že žádné takové neexistují.
Václav Kříž
Češi si kladou otázku, kdo teď vládne na Pražském hradě? Prezident nebo jeho kancelář?
Kancelář prezidenta republiky (KPR) = poradci prezidenta. KPR v poslední době vydává politická stanoviska, přičemž se původně jedná o servis pro prezidentský úřad. Komu tedy máme věřit, prezidentovi nebo jeho poradcům?
Václav Kříž
Pan prezident si minulost už odpracoval, měl by tu šanci dát i Turkovi.
Pokud je pan prezident demokrat, měl by Turkovi dát šanci k odpracování údajných poklesků. Pavla nominovala na prezidenta naše „pravicová“ Spolu, a přitom věděla, že byl členem KSČ 1985-1989 (zdroj Wikipedie).
Václav Kříž
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Trest pro diváky ČT nebo „dárek“ pro pana prezidenta?
Česká televize pokračuje v trendu programu na Nový rok na ČT 1 v prime času, tedy v programu od 20,00. Loni nám připravili bonbónek v podobě příběhu bratrů Mašínů. Letos pro nás připravili thriller Vlny o roce 1968!?
