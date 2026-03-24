Prezident jako morální maják ?
Jak si potom vysvětlit jeho selhání v případě esemesek od ministra Macinky ? Přítel po boku mu esemesky předal, ale pan prezident úplně ztratil nervy a nepromyšleně svolal tiskovou konferenci. Zde roztřeseným hlasem uvedl, že to bere jako vydírání a věc předal policii a NCOZ !!!???
Přestal se zcela ovládat a zachoval se jako kluk s uraženou ješitností. Kdyby se díval na Císařova pekaře, vzal by si k srdci radu komořího Langa: „ Veličenstvo, nenechte zlost cloumat svým majestátem“! Tu ostudu zaznamenala zahraniční media a následně se Milion chvilek postavil za prezidenta. Jaká ironie.
Měl to Pavel zapotřebí? Shrňme si jeho kariéru neohroženého hrdiny. Vstoupil v roce 1985 do KSČ a byl připravován na roli rozvědčíka. Po sametové revoluci prozřel a začal dělat kariéru. Nakonec se stal náčelníkem generálního štábu AČR a získal hodnost armádního generála. Ještě předtím zachránil desítky francouzských vojáků, za což obdržel Řád čestné legie.
Poté co skončil v AČR, dotáhl to na nejvyšší vojenskou funkci v NATO. Vše vyvrcholilo zvolením do prezidentské funkce. K jeho osobě se dají použít všechny možné superlativy: hrdina, frajer, tvrdej a rovnej chlap ! Kam se hrabe Putin, Chuck Norris nebo Rambo !
Ostrý střih. Náš hrdina se rozsype kvůli jedné esemesce. Kdyby to nezveřejnil a pozval si Macinku na rozhovor, nenastal by ten průšvih a (skoro) všichni bychom k němu mohli obdivně shlížet !
Škoda. Zachoval se jako úplně normální obyčejný člověk. Pohádka o hrdinovi se nekoná.
Zdroj: Wikipedie.
Václav Kříž
Kdo si to odpracoval a kdo ne? Kdo o tom rozhoduje? Ulice?
Zdeněk Svěrák byl členem KSČ 1961 až 1969. Petr Pithart byl členem KSČ 1959 až 1968. Petr Pavel byl členem KSČ 1985 až 1989. Andrej Babiš byl členem KSČ 1980 až 1989. Zdroj Wikipedie.
Václav Kříž
Pane prezidente, vzpamatujte se !
USA a Francie mají prezidentský systém, Česká republika ne ! V Česku vládne vláda vzešlá z demokratických voleb. Česko není Chile a vy , doufám, nejste Pinochet. Máte naprosto stejné pravomoci, jako měli Vaši předchůdci.
Václav Kříž
Velvyslancům v Česku: bývali jsme ruskou gubernií ale nebudeme americkou.
Česká republika je suverénním státem a velvyslanci by se měli podle toho chovat. Jako hosté. Nedávno nás kritizoval velvyslanec Ukrajiny, teď nás kritizoval zase velvyslanec USA.
Václav Kříž
Dost bylo Moravce !!!
Nechtěl jsem psát tento blog, ale čeho je moc, toho je příliš. Šťastná země, která už tři dny řeší nějakého moderátora, který už měl inventární číslo na zádech. Na jeho pořad jsem se podíval možná jednou před dvaceti lety.. .
Václav Kříž
8.3. Mezinárodní den žen. Dámy, ČT pro vás dnes připravila lahůdku a jednu dobrou zprávu.
Dámy, ČT dnes večer po zprávách nebude vysílat záznam koncertu Karla Gotta, ale něco mnohem lepšího - hodinový rozhovor s naším milovaným prezidentem. Tak si to nenechte ujít a nepůjčujte partnerům ovladač.
