Prezident jako morální maják ?

Nedávno prohlásil, že když nesouhlasí s názorem někoho druhého, nevyjadřuje se k tomu veřejně. Nejdříve se s dotyčným sejde mezi čtyřma očima k vyjasnění rozporů.

Jak si potom vysvětlit jeho selhání v případě esemesek od ministra Macinky ? Přítel po boku mu esemesky předal, ale pan prezident úplně ztratil nervy a nepromyšleně svolal tiskovou konferenci. Zde roztřeseným hlasem uvedl, že to bere jako vydírání a věc předal policii a NCOZ !!!???

Přestal se zcela ovládat a zachoval se jako kluk s uraženou ješitností. Kdyby se díval na Císařova pekaře, vzal by si k srdci radu komořího Langa: „ Veličenstvo, nenechte zlost cloumat svým majestátem“! Tu ostudu zaznamenala zahraniční media a následně se Milion chvilek postavil za prezidenta. Jaká ironie.

Měl to Pavel zapotřebí? Shrňme si jeho kariéru neohroženého hrdiny. Vstoupil v roce 1985 do KSČ a byl připravován na roli rozvědčíka. Po sametové revoluci prozřel a začal dělat kariéru. Nakonec se stal náčelníkem generálního štábu AČR a získal hodnost armádního generála. Ještě předtím zachránil desítky francouzských vojáků, za což obdržel Řád čestné legie.

Poté co skončil v AČR, dotáhl to na nejvyšší vojenskou funkci v NATO. Vše vyvrcholilo zvolením do prezidentské funkce. K jeho osobě se dají použít všechny možné superlativy: hrdina, frajer, tvrdej a rovnej chlap ! Kam se hrabe Putin, Chuck Norris nebo Rambo !

Ostrý střih. Náš hrdina se rozsype kvůli jedné esemesce. Kdyby to nezveřejnil a pozval si Macinku na rozhovor, nenastal by ten průšvih a (skoro) všichni bychom k němu mohli obdivně shlížet !

Škoda. Zachoval se jako úplně normální obyčejný člověk. Pohádka o hrdinovi se nekoná.

Zdroj: Wikipedie.

Autor: Václav Kříž | úterý 24.3.2026 10:39 | karma článku: 9,02 | přečteno: 58x

Václav Kříž

Kdo si to odpracoval a kdo ne? Kdo o tom rozhoduje? Ulice?

Zdeněk Svěrák byl členem KSČ 1961 až 1969. Petr Pithart byl členem KSČ 1959 až 1968. Petr Pavel byl členem KSČ 1985 až 1989. Andrej Babiš byl členem KSČ 1980 až 1989. Zdroj Wikipedie.

22.3.2026 v 9:48 | Karma: 32,31 | Přečteno: 547x | Politika

Václav Kříž

Pane prezidente, vzpamatujte se !

USA a Francie mají prezidentský systém, Česká republika ne ! V Česku vládne vláda vzešlá z demokratických voleb. Česko není Chile a vy , doufám, nejste Pinochet. Máte naprosto stejné pravomoci, jako měli Vaši předchůdci.

19.3.2026 v 10:21 | Karma: 36,49 | Přečteno: 766x | Politika

Václav Kříž

Velvyslancům v Česku: bývali jsme ruskou gubernií ale nebudeme americkou.

Česká republika je suverénním státem a velvyslanci by se měli podle toho chovat. Jako hosté. Nedávno nás kritizoval velvyslanec Ukrajiny, teď nás kritizoval zase velvyslanec USA.

13.3.2026 v 10:36 | Karma: 28,19 | Přečteno: 365x | Politika

Václav Kříž

Dost bylo Moravce !!!

Nechtěl jsem psát tento blog, ale čeho je moc, toho je příliš. Šťastná země, která už tři dny řeší nějakého moderátora, který už měl inventární číslo na zádech. Na jeho pořad jsem se podíval možná jednou před dvaceti lety.. .

10.3.2026 v 11:56 | Karma: 32,90 | Přečteno: 577x | Politika

Václav Kříž

8.3. Mezinárodní den žen. Dámy, ČT pro vás dnes připravila lahůdku a jednu dobrou zprávu.

Dámy, ČT dnes večer po zprávách nebude vysílat záznam koncertu Karla Gotta, ale něco mnohem lepšího - hodinový rozhovor s naším milovaným prezidentem. Tak si to nenechte ujít a nepůjčujte partnerům ovladač.

8.3.2026 v 16:21 | Karma: 31,37 | Přečteno: 550x | Politika
Nejčtenější

Obří razie v českém fotbale. Policie zadržela přes padesát lidí

Kamil Javůrek, Integrity officer FAČR, a šéf českého fotbalu David Trunda na...
24. března 2026  9:37,  aktualizováno  11:13

Aktualizujeme Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...

Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor

Nová podoba stanice Českomoravská při slavnostním otevření (20. 3. 2026).
20. března 2026  10:07,  aktualizováno  22. 3. 16:49

Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...

Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa

Demonstrace na Letné (21. března 2026)
21. března 2026  15:13,  aktualizováno  16:08

Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...

GALERIE: Až 80 dělníků denně. Nová spojnice mezi Běchovicemi a dálnicí D1 nabírá tempo

Stavba za 10 miliard
16. března 2026,  aktualizováno  18:53

Současný ráz mírného jarního počasí beze srážek významně přispívá k uspíšení výstavby skoro třináct...

V tichosti roste vedle Dvoreckého mostu. Vyšší budova nahradila „žehličku“

River Business Centre číslo 2 spěje do finiše. Hmota oproti původnímu objektu...
17. března 2026  13:43,  aktualizováno  13:56

Kdy vyjedou první tramvaje? Bude místo pro cyklisty? Neohrozí MHD chodce? A kolik to celé stálo?...

Prohlédněte si Dvorecký most z lodi, během slavnostního otevření vypluje i Josefína

Loď Josefína
24. března 2026  11:24

Už za pár týdnů Prahu čeká velká sláva. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu, který propojí Zlíchov...

Takto vypadá Dvorecký most z výšky. Díky barvě chodníků je už nepřehlédnutelný

Pokládání červeného asfaltu na chodník / cyklostezku na Dvoreckém mostě (březen...
24. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Dvorecký most v Praze má za sebou další etapu své stavby. Dělníci na něj v minulém týdnu položili...

Další změna pro libereckou náplavku. Město opraví druhý břeh Nisy

Proměna liberecké části náplavky na Nise by měla začít letos, bude bezbariérová...
24. března 2026  11:22,  aktualizováno  11:22

Dolní centrum Liberce čeká proměna. Město chce navázat na loňské krajské úpravy náplavky za téměř...

Do dvou let povolení na tři tisíce bytů, Praha chce krotit krizi dostupného bydlení

Ilustrační foto.
24. března 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

O stavební povolení na další více než tisícovku bytů požádá letos Pražská developerská společnost...

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Václav Kříž

  • Počet článků 95
  • Celková karma 31,93
  • Průměrná čtenost 716x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

