Pražský hrad-vymazlená cestovka! A také nejlevnější, zaplatí to daňový poplatník (opět).

Sledoval jsem tu akci a nepochopil jsem, čeho chtěl Zelenský docílit. Bylo na něm vidět, že není ve své komfortní zóně. Názor psychologa by nám všem řekl více. Dohoda o nerostech nebyla podepsána, proč?

Taková drzost, už jste to slyšeli? Pan prezident nedostal pozvánku na pondělí do Francie!

Bude se jednat o míru na Ukrajině za účasti několika evropských zemí, ale bez nás, tedy bez Pavla! Pan prezident je všude první a najednou ho nepozvali. Co to ale udělá s jeho sebevědomím? To je prostě neslýchané.