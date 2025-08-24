Praha-jediná metropole, která nemá street food.
Na Národní třídě. Další na náměstí I.P.Pavlova a další čtyři na Václavském náměstí. Na buřta zavedl Pohlreich světozámého michelinského kuchaře Athonyho Bourdaina, který kdysi navštívil Prahu. Buřty byly skvělé a byly v prodeji určitě do půlnoci. Když Praha tyto stánky odstranila, nahradily je nerezové stánky s ukrajinskou obsluhou. Ty měly větší sortiment a jejich 300g klobásy za 90 Kč byly taky skvělé. Ty už tam bohužel také dlouho nejsou.
Za mého mládí, kdy člověk neměl moc peněz, jsme vyznávaly i jiné lahůdky. Nejlepší teplé uzeniny, teplé polévky a teplá jídla měla prodejna na kulatém rohu Spálené a Lazarské ulice. Tamější segedinský guláš byl opravdu vyhlášený.
Když jsem ještě chodil do školy, měli jsme i další oblíbená místa, když jsme dostali hlad. Do automatu Koruna dole na Václaváku se chodilo na skvělý jahodový koktejl a jahody se šlehačkou, také na párek, skutečný párek! Také jsme rádi chodili do automatu Vaňhovy rybárny na Václaváku na hranolky s tatarkou. Boží!
Mladší generace mi to asi neuvěří, ale v každých lahůdkách se tehdy prodávaly pravé humrové chlebíčky za 2 Kč. Já je miloval, byly fantastické. Dnes takový chlebíček nekoupíte ani u Lipperta!
Možná málokdo ví, že na Vinohradské, kde dne sídlí ředitelství VZP, byl předtím velký interhotel Flora, který měl několik středisek. Byla to francouzská restaurace, bufet, vinárna Bzenecká lipka, kuřecí gril a plzeňský sklípek. Bylo tam také nádherné velké kino, asi největší v Praze. Potom přišla restituce a několik dědiček to celé nakonec prodalo VZP za 260 milion.
Že Praha nemá svůj street food je velká ostuda.
Václav Kříž
Věčná kauza Babiš-fraška české justice. Příkaz zní jasně, Babiš musí být potrestán.
A to za každou cenu! Soudci a státní zástupci dlouhodobě šikanují předsedu ANO. Podjatost vůči jeho osobě se nedá prokázat, to by se museli aktéři sami přiznat. To ale v naší justici nehrozí. Česká republika není právním státem.
Václav Kříž
Kam zmizela Myrka? Co vypukla bitcoinová aféra není po paní Němcové ani vidu ani slechu!
Pokud někdo zná její místo pobytu, sdělte to nervózní veřejnosti. Paní senátorka je známá jako rigidní antikomunistka a absolutně čestná politička. Veřejnosti je také známá tím, že když objeví nějakou levárnu, je velmi zděšená!
Václav Kříž
ODS - mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky! Ten Blažek se opravdu zbláznil!
Tak tu máme mezinárodní ostudu v přímém přenosu. Don Pablo sice odstoupil, ale to rozhodně nestačí. Asi čekal pochvalu od premiéra, ale ten od toho dal ruce pryč, stejně jako Stanjura. Pouze udělali kozla zahradníkem!?
Václav Kříž
Česká justice vyrobila dalšího mučedníka. Ano, jde o Babiše. Tu dotaci už dávno vrátil.
O tom se ale moc nemluví. Babiš rozhodně není jediný, kdo chtěl získat nějakou dotaci, ale je to miliardář, který založil nejsilnější politické hnutí u nás. Takhle by po něm šel bolševik. Jenže teď po něm jdou státní zástupci.
Václav Kříž
Korespondenční volba? Kdy má logiku, kdy nemá logiku. Politici o těchto voličích mlží.
Přesněji řečeno mlží politici pětikoalice, kteří silou tento zákon protlačili. Tonoucí se stébla chytá. Říká se, že korespondenční volbu může využít asi 600 000 tisíc voličů. Kdo patří do této velké skupiny? A kdo právem logiky.
