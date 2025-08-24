Praha-jediná metropole, která nemá street food.

Co na tom magistrátu vymýšlejí? Praha měla za bolševika oblíbený street food - opečený buřt s chlebem a hořčicí. Vzpomínám, kde byly stánky umístěny. Jeden byl umístěn v průchodu Slovanského domu, další před Laternou magikou.

Na Národní třídě. Další na náměstí I.P.Pavlova a další čtyři na Václavském náměstí. Na buřta zavedl Pohlreich světozámého michelinského kuchaře Athonyho Bourdaina, který kdysi navštívil Prahu. Buřty byly skvělé a byly v prodeji určitě do půlnoci. Když Praha tyto stánky odstranila, nahradily je nerezové stánky s ukrajinskou obsluhou. Ty měly větší sortiment a jejich 300g klobásy za 90 Kč byly taky skvělé. Ty už tam bohužel také dlouho nejsou.

Za mého mládí, kdy člověk neměl moc peněz, jsme vyznávaly i jiné lahůdky. Nejlepší teplé uzeniny, teplé polévky a teplá jídla měla prodejna na kulatém rohu Spálené a Lazarské ulice. Tamější segedinský guláš byl opravdu vyhlášený.

Když jsem ještě chodil do školy, měli jsme i další oblíbená místa, když jsme dostali hlad. Do automatu Koruna dole na Václaváku se chodilo na skvělý jahodový koktejl a jahody se šlehačkou, také na párek, skutečný párek! Také jsme rádi chodili do automatu Vaňhovy rybárny na Václaváku na hranolky s tatarkou. Boží!

Mladší generace mi to asi neuvěří, ale v každých lahůdkách se tehdy prodávaly pravé humrové chlebíčky za 2 Kč. Já je miloval, byly fantastické. Dnes takový chlebíček nekoupíte ani u Lipperta!

Možná málokdo ví, že na Vinohradské, kde dne sídlí ředitelství VZP, byl předtím velký interhotel Flora, který měl několik středisek. Byla to francouzská restaurace, bufet, vinárna Bzenecká lipka, kuřecí gril a plzeňský sklípek. Bylo tam také nádherné velké kino, asi největší v Praze. Potom přišla restituce a několik dědiček to celé nakonec prodalo VZP za 260 milion.

Že Praha nemá svůj street food je velká ostuda.

Autor: Václav Kříž | neděle 24.8.2025 23:20

Václav Kříž

  • Počet článků 36
  • Celková karma 32,14
  • Průměrná čtenost 771x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

