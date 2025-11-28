PIRÁTI: proč nás nikdo nemá rád? V tomto případě je pravda skutečně krutá.
Mám rád mladé lidi, ale za poslance bych je rozhodně nevolil. Nemají a ani nemohou mít žádné životní zkušenosti a z toho důvodu jsou snadno ovlivnitelní. Pro příklad nemusíme chodit daleko do historie. V roce 2017 byl zvolen jistý Dominik Feri (1996), kterému bylo tehdy pouhých 21 let. Jak to skončilo, všichni dobře víme. Stouplo mu to do hlavy a myslel si, že je ze všech nejchytřejší. Stejně se chovala i Demetrashvili ve včerejší televizní debatě. Ale třeba se změní k lepšímu.
Proč nemá nikdo rád piráty? Hodně jejich členů jsou totiž konfliktní typy a to není v mezilidských vztazích žádný bonus. Piráti mají pověst lidí, kteří donášejí na své politické protivníky i v samotném Bruselu. To rozhodně není sympatická vlastnost. Spoléhám na Hřiba, že je spolehlivě zavede na smetiště dějin. Dávám mu rok, maximálně dva.
Paní spravedlivá, paní Richterová včera v parlamentu vypočítávala, kolik peněz by měl do státního rozpočtu vracet Agrofert. Já bych očekával, že si nejdříve zamete před vlastním prahem. Nevšiml jsem si, jestli už to někdo vyčíslil, ale nejdříve by piráti měli uhradit škodu, kerou způsobil bývalý předseda Bartoš svou blamáží ve věci digitalizace stavebního řízení!
Piráti mi stále více připomínají svazáky, předvoj dělnické třídy. Nevadí mi, že milují dredy, fialové vlasy nebo mají zálibu v potištěných tričkách a výrobě přihlouplých transparentů, jako včera v parlamentu. Na takovou prezentaci mají plné právo, ale někdy to působí lacině až dětinsky.
Takže si to shrňme. Piráty nemá ráda ani bývalá pětikolka (mínus Piráti), ani stále ještě opozice. Ta už ale má většinu v poslanecké sněmovně. Myslím, že piráti nejsou schopni pochopit důvody svého ústupu z politického výsluní. Komu není rady, tomu není pomoci.
Václav Kříž
Nevěřím posledním průzkumům veřejného mínění a proto jsem si udělal vlastní zcela
nezávislý průzkum v našem baráku. Žije zde reprezentativní vzorek od 18 do 80 let. Tento týden byly zveřejněny průzkumy s tendenčními výsledky. V našem baráku vyšel průzkum zcela opačně (zdroj já :-). Když poslouchám politiky
Václav Kříž
Vítězná koalice je prý opilá mocí!? Pravil pan Lipavský a tím mě rozesmál. Je to poprvé,
co mě nějaký Pirát rozesmál. Lipavský se také projevil jako (všeho) schopný politik. Když se pirátská bárka začala potápět, ihned přeskočil do bárky vládní. Myšlení ovšem nezměnil. I u něj platí, jednou pirát, vždycky pirát.
Václav Kříž
Nefňukej veverko! Fantomas se zlobí! I pirátka Richterová se zlobí!
Fascinuje mě, jak mají námořní lupiči krátkou paměť. A přitom se podobná situace odehrála před pouhými čtyřmi roky. Piráti měli pouhé čtyři poslance, ale měli vlastní klub, tři ministry a především místopředsedkyni poslanecké
Václav Kříž
Kdo letos ovládne 17. listopadu Národní třídu? Kdo bude rozhodovat o tom, kdo může přijít?
Kdo bude rozhodovat, čí květiny skončí v odpadkovém koši a čí ne? Já tento svátek nemám rád, právě kvůli tomu, co se na Národní třídě někdy odehrává. Letos to bude obzvlášť hustý, když praví demokraté (pětikolka) prohráli volby.
Václav Kříž
Bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL), takového sourozence by po včerejšku v PS nikdo nechtěl.
Jak všichni víte, lidovci se mezi sebou oslovují bratře. Pan Hayato je samozřejmě křesťan, ale na teologické fakultě asi nedával pozor. To, co včera vyrobil proti mladšímu bratrovi Tomiovi, křesťanské rozhodně nebylo.
