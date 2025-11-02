Pětikolko! Děkujeme - už konečně odejděte! Nikdo rozumný plakat nebude.

Tato skvělá vláda se bojí poslat svůj skvělý rozpočet do sněmovny. Je jasné, že tento dokument ukrývá různá zajímavá tajemství a skryté manipulace. Doufám, že tito novodobí Mirkové Dušínové najdou zbytky odvahy a pošlou rozpočet,

jako to udělaly všechny předchozí vlády. Tito jediní samozvaní demokraté prohráli volby, ale stále ještě to nedokázali uznat. Ale dá se na to podívat i z jiného úhlu. Tato odcházející vláda i premiér nedokázali přesvědčit většinu voličů. Chyba není v pětikolce, ale ve voličích samotných. Nepochopili, že to s nimi naši demokraté mysleli vždy dobře. A proto si šlapou po štěstí.

Navrhuji nerozumné voliče vyměnit, za ty mladé, inteligentní, vysoce vzdělané a z velkých měst. Proč? Protože ti staří s nízkým vzděláním, kteří žijí mimo největší města, zase naletěli tomu hnusnému populistovi Babišovi. Fuj!. Takže opakuji, do příštích voleb vyměnit ty hloupé voliče za ty správné, za ty naše demokratické, spolehlivé.

Po volbách se nám tu také objevil další nešvar, skákání do řeči při televizních diskusích. Obdivuji paní moderátorku Tománkovou z CNN Prima News. Ti „demokratičtí politici“ si to moderují sami a její prosby o zklidnění naprosto ignorují. Divím se , že na ně nezvýší hlas. To je ta jejich demokratická výbava. Kultivovanou debatu oni neznají, nikdo je to ve straně nenaučil.

Myslím, že si tu povolební demokratickou agitaci ještě pár měsíců užijeme. Musíme to zkrátka přečkat. Ideální by bylo, kdyby to pětikolce konečně docvaklo. Jejich počínání by přestalo rozdělovat společnost a umožnilo vítězům voleb v klidu , aby předvedli, co umí.

Na konci chci poděkovat mým obdivovatelům za jejich „hrdinské“ příspěvky. Každý blogista má ty své věrné. Kdo patří k těm mým? Namátkou: Tomáš Flaška, Petr Burian, Hana Rybnická, Mirek Bautsch, Pepa Zahrádka, Jiří Bor. Přátelé děkuji za vaší korektní diskusi! Vytrvejte!

Autor: Václav Kříž | neděle 2.11.2025 15:15

Václav Kříž

Václav Kříž

Václav Kříž

Václav Kříž

Václav Kříž

Václav Kříž

  • Počet článků 49
  • Celková karma 33,02
  • Průměrná čtenost 845x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

