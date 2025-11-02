Pětikolko! Děkujeme - už konečně odejděte! Nikdo rozumný plakat nebude.
jako to udělaly všechny předchozí vlády. Tito jediní samozvaní demokraté prohráli volby, ale stále ještě to nedokázali uznat. Ale dá se na to podívat i z jiného úhlu. Tato odcházející vláda i premiér nedokázali přesvědčit většinu voličů. Chyba není v pětikolce, ale ve voličích samotných. Nepochopili, že to s nimi naši demokraté mysleli vždy dobře. A proto si šlapou po štěstí.
Navrhuji nerozumné voliče vyměnit, za ty mladé, inteligentní, vysoce vzdělané a z velkých měst. Proč? Protože ti staří s nízkým vzděláním, kteří žijí mimo největší města, zase naletěli tomu hnusnému populistovi Babišovi. Fuj!. Takže opakuji, do příštích voleb vyměnit ty hloupé voliče za ty správné, za ty naše demokratické, spolehlivé.
Po volbách se nám tu také objevil další nešvar, skákání do řeči při televizních diskusích. Obdivuji paní moderátorku Tománkovou z CNN Prima News. Ti „demokratičtí politici“ si to moderují sami a její prosby o zklidnění naprosto ignorují. Divím se , že na ně nezvýší hlas. To je ta jejich demokratická výbava. Kultivovanou debatu oni neznají, nikdo je to ve straně nenaučil.
Myslím, že si tu povolební demokratickou agitaci ještě pár měsíců užijeme. Musíme to zkrátka přečkat. Ideální by bylo, kdyby to pětikolce konečně docvaklo. Jejich počínání by přestalo rozdělovat společnost a umožnilo vítězům voleb v klidu , aby předvedli, co umí.
Na konci chci poděkovat mým obdivovatelům za jejich „hrdinské“ příspěvky. Každý blogista má ty své věrné. Kdo patří k těm mým? Namátkou: Tomáš Flaška, Petr Burian, Hana Rybnická, Mirek Bautsch, Pepa Zahrádka, Jiří Bor. Přátelé děkuji za vaší korektní diskusi! Vytrvejte!
Václav Kříž
Neuvěřitelné! V evropském parlamentu nás zastupuje princezna Dišperanda!
Díval jsem se na diskusi z evropského parlamentu a najednou jsem si všiml princezny Dišperandy. To je ta, co chtěla pořádného ženicha ve filmu Hrátky s čertem (1956). Nebyla to ale Dišperanda, byla to mladá a krásná paní Nerudová!
Václav Kříž
Kdo je Vít Alexander Šorm, zástupce ombudsmana a ochránce práv dětí? Jak se choval jako
vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP)? Byl placen za to, že ve svých vyjádřeních ke všem stížnostem z České republiky uváděl, že ČR neporušuje práva stěžovatelů!? Je nutné vysvětlit, že tento
Václav Kříž
Co je s Myrkou? Ještě si nekopla do Turka! Není nemocná? Jisté je, že je hodně zděšená.
Začínám být nervózní. Stále čekám, kdy si zděšená Myrka kopne do Turka. Něco zřejmě není v pořádku. Ti, co chtěli Turka znemožnit si vybrali ideální chvíli. Ano, stal se kandidátem na ministra zahraničí, ale minulost ho dohnala.
Václav Kříž
Role stran se po volbách otočila. Demokrati poznají vlastní medicínu. Hyeny vyjí, karavana
jde dál. SPD měla po předchozích volbách nárok na funkci místopředsedy sněmovny, nedostala nic. Piráti měli jenom čtyři poslance, ale Richterová místo dostala. Jaká bude reakce „populistů a extremistů? Předseda dolní sněmovny
Václav Kříž
Pane Jakobe vzpamatujte se! Stejně tak i další „soudci“ z pětikolky! Babiš v této chvíli
není a ani nemůže být označen za zločince. Stále mu patří presumpce neviny. To jenom odvolací soud vynesl rozsudek, na který nemá žádný odvolací soud právo. V tomto případě uložil soudu 1. stupně, aby Babiše odsoudil !?
