Pětikolka jede bomby i po prohraných volbách. Stále jedou předvolební kampaň.
Jsem opravdu rád, že máme volby za sebou. Strašení ze strany jediných pravých „demokratů“ ale plynule pokračuje. Musím konstatovat, že z chování pětikolky vyzařuje, že jim nejde o tuto republiku, že jim nejde o naše občany. Zřejmě jim jde opravdu jen o jejich korýtka.
Určitě mnoho občanů těší, že nebude mít na očích Pekarovou Adamovou Arogantní. Tzv. demokraté stále říkají, že volby vyhrál Babiš. Já neznám stranu nebo hnutí toho jména. Voliči volí hnutí ANO 2011, jehož předsedou je skutečně Andrej Babiš. Nevím, jak to mají ostatní voliči, ale třeba já volím politickou stranu podle lidí, kteří stranu tvoří.
Nejšťastnější stranou jsou ze známých důvodů Piráti. V minulých volbách s nimi vydupali starostové, kteří kroužkováním piráty skoro vymazali. Měli pouze čtyři poslance, teď jich mají sedmnáct. Čeští občané jsou rádi, že nenastal konec světa jak předpovídali naši slavní „demokraté“.
Pětikolka je s tím nálepkováním opravdu trapná, už to trvá moc dlouho a je to otravné. Měli to skoro jako program, kromě strašení. Proto také tyto volby prohráli. Je zřejmé, že většina českých občanů umí používat vlastní rozum. Jsou odolní vůči demagogii pětikolky.
Děkuji voličům, kteří volili „populisty a extremisty“. Těším se, až pětikolka přestane rozdělovat národ.
Václav Kříž
Rezerva blanických rytířů se náhle zjevila v Jihlavě. Nechte si poradit od výkvětu české
umělecké elity. Dorazila i Myrka Němcová a zase byla zděšená. Prý z nás bude ruská gubernie a prý směřujeme ke komunismu!? My všichni ale víme, že komunismus nikde na světě nebyl a nebude, je to pouhá utopie.
Václav Kříž
Náš vrchní demokrat v televizní debatě potvrdil svou špatnou pověst nejhoršího premiéra.
Označovat opozici jako extremisty a ruské šváby je trapné, je už trapné, je prostě trapné. Pan Fiala viditelně podceňuje voliče opozice. Jeho příznivci jsou sice zvyklí, ale jeho odpůrci ještě používají zdravý rozum.
Václav Kříž
Zdeněk Svěrák natočil předvolební video, kde apeluje na mladé voliče a varuje před
politiky, kteří útočí na demokracii (tedy opozicí)!? Jeho politické názory jsou českému národu známé již delší dobu. Opozici sice nejmenoval , ale jenom jasně naznačil. Je důležité, aby se mladí voliči dozvěděli, že Zdeněk Svěrák
Václav Kříž
Děkovná řeč Jiřího Mádla mě vrátila do dob totality. Dostal stříbrnou medaili od předsedy
senátu. Jeho řeč mě překvapila jednak intonací, frázovitostí a také délkou. Měl jsem puštěné rádio jako kulisu ale náhle jsem zpozorněl. Děkovnou řeč za všechny vyznamenané přednesl právě pan Mádl. Považoval jsem ho za slušného
Václav Kříž
My jsme ti jediní a praví demokraté! Jak nás poznáte? Když nám v diskusi chybí argumenty
skáčeme oponentům do řeči. Prostě jsme arogantní na druhou. Po čtyřech letech vládnutí máme vše připraveno. Rozuměj, splnit co jsme slíbili v předchozím vládním programu!? Zase jde o všechno, přeloženo - zase jde o naše koryta.
