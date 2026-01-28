Paní učitelko, paní učitelko, on mě Péťa vydírá !

Tak kluci, co se tady stalo? Paní učitelko, on mi rozkopal bábovičky. A ty jsi mu neudělal nic? No, no ...

Já jsem mu předtím také rozkopal bábovičky. Tak proč na něj žaluješ? Protože já si to můžu dovolit a on ne. Takže, nejde o žádné vydírání, ale o klukovinu.Tak si kluci podejte ruce. Já ale nemůžu paní učitelko. A proč bys nemohl? Protože se na mě dívají kamarádi z bratrstva kočičí pracky.

Takový byl můj sen z dnešní noci. Nevím, jak sny vznikají, to by možná věděl Freud. Připomnělo mi to slavný výrok Martina Luthera Kinga – I have a dream. Ovšem to prohlásil při plném vědomí, ne ve snu. Navíc ten sen byl vizionářský. Ale ten můj sen byl divný a moc jsem nepochopil, co měl znamenat.

Možná, že by rodiče měli vychovávat své děti tak, aby jako dospělí nežalovali, nebo co hůř nebonzovali. Také, že žádný strom neroste do nebe a diktátoři většinou špatně končí. To už ani nemluvím o tom, že zveřejňovat soukromou poštu je projevem slabosti a malého sebevědomí. To prostě slušný člověk nedělá.

Stejně tak je důležité, aby rodiče vedli své potomky k respektování základních pravidel mezilidských vztahů. Zvlášť nebezpečný je bossing. Ke všem lidem je nutné chovat se dobře, nepovyšovat se, nezneužívat své dočasné postavení. Zájem celku by měl mít vždy přednost před vlastními sobeckými a malichernými zájmy.

Tak takový byl můj sen a jeho ranní analýza. Asi budu muset navštívit kartářku.

Autor: Václav Kříž | středa 28.1.2026 17:37

Václav Kříž

  • Počet článků 75
  • Celková karma 33,28
  • Průměrná čtenost 744x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

