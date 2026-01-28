Paní učitelko, paní učitelko, on mě Péťa vydírá !
Já jsem mu předtím také rozkopal bábovičky. Tak proč na něj žaluješ? Protože já si to můžu dovolit a on ne. Takže, nejde o žádné vydírání, ale o klukovinu.Tak si kluci podejte ruce. Já ale nemůžu paní učitelko. A proč bys nemohl? Protože se na mě dívají kamarádi z bratrstva kočičí pracky.
Takový byl můj sen z dnešní noci. Nevím, jak sny vznikají, to by možná věděl Freud. Připomnělo mi to slavný výrok Martina Luthera Kinga – I have a dream. Ovšem to prohlásil při plném vědomí, ne ve snu. Navíc ten sen byl vizionářský. Ale ten můj sen byl divný a moc jsem nepochopil, co měl znamenat.
Možná, že by rodiče měli vychovávat své děti tak, aby jako dospělí nežalovali, nebo co hůř nebonzovali. Také, že žádný strom neroste do nebe a diktátoři většinou špatně končí. To už ani nemluvím o tom, že zveřejňovat soukromou poštu je projevem slabosti a malého sebevědomí. To prostě slušný člověk nedělá.
Stejně tak je důležité, aby rodiče vedli své potomky k respektování základních pravidel mezilidských vztahů. Zvlášť nebezpečný je bossing. Ke všem lidem je nutné chovat se dobře, nepovyšovat se, nezneužívat své dočasné postavení. Zájem celku by měl mít vždy přednost před vlastními sobeckými a malichernými zájmy.
Tak takový byl můj sen a jeho ranní analýza. Asi budu muset navštívit kartářku.
Václav Kříž
Máme u nás prezidentský systém? Zatím ne, díky bohu!
Po loňských parlamentních volbách si tuto otázku kladu nejen já. Myslím, že tento problém zajímá každého skutečného demokrata.
Václav Kříž
Trump nebo Šťáva? Rada míru nebo Diag Human? 41 mld. X 37 mld.. L-159 se prodávat nebudou!
Trump chce za členství v truc podniku proti OSN za členství 41 miliard Kč. Proti tomu chce Šťáva „jenom“ 37 miliard Kč. Zámecký pán na Bechyni je tedy skromnější. Akorát musí zaplatit svému schopnému advokátovi Kalvodovi.
Václav Kříž
Doník chce 21 miliard, Šťáva chce jen 17 miliard ! Komu je dáme, toť otázka.
Na vysvětlenou. Pan Šťáva je pánem na zámku Bechyně a majitelem firmy Diag Human , kterému asi musíme zaplatit. Penále za každý další den naskočí o 1,3 milionu. Doník je přezdívka Donalda Trumpa, který založil truc podnik OSN.
Václav Kříž
Vláda už rozhodla, že čtyři L-159 Ukrajině neprodá. Tečka. Prezident to ale nevzdává !?
O tomto prodeji rozhoduje vláda, nikoliv prezident. Teď mu přišel na pomoc vděčný náčelník GŠ pan Řehka. Pan prezident ho v říjnu vyznamenal, nad čímž se veřejnost pozastavila. Já Řehku považuji za šiřitele poplašných zpráv.
