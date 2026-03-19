Pane prezidente, vzpamatujte se !
Naši občané sledují s obavami Vaší snahu obrat vládu o její právo vládnout. Máte přitom naprosto stejné pravomoci jako předchozí prezidenti. Ani přízeň Milionu chvilek k Vaší osobě na tom nemůže nic změnit.
Zvyk je železná košile a jako generál jste zvyklý rozhodovat a vydávat rozkazy. Ale prezident není vojenská hodnost a vy nemůžete zasahovat do moci zákonodárné ani do moci výkonné. Už se s tím v zájmu českých občanů konečně smiřte !
Jednomu nerozumím a určitě nejsem sám. Výši našich výdajů na obranu v roce 2026 kritizujete nejen doma ale i v zahraničí !? Jak potom chcete tyto věci obhajovat na letním summitu NATO ? Považuji za správné, že tam pojede premiér a ministr zahraničí. Co byste tam asi dělal Vy ? To mi hlava nebere.
Můžete oficiálně navštěvovat všechny české kraje včetně Prahy a dělat si další prezidentskou kampaň. Jestli se mi něco nelíbilo, tak to byla kauza zveřejněných esemesek vašemu příteli po boku – panu Kolářovi. Vyvolal jste skoro vládní krizi a vzápětí jste odfrčel na projížďku motorkou do Španělska !?
Začal jste okopávat nohy vládnoucí koalici, ale to vám hlasy v prezidentské kampani rozhodně nepřinese. V této chvíli stojí za koalicí většina voličů a účelové manifestace chvilkařů na Vaší podporu na tom nemohou nic změnit. Pan Kolář Vám určitě zase dobře poradí.
Přál bych si, abyste přestal bojovat s naší vládou. V zájmu všech českých občanů.
Václav Kříž
Velvyslancům v Česku: bývali jsme ruskou gubernií ale nebudeme americkou.
Česká republika je suverénním státem a velvyslanci by se měli podle toho chovat. Jako hosté. Nedávno nás kritizoval velvyslanec Ukrajiny, teď nás kritizoval zase velvyslanec USA.
Václav Kříž
Dost bylo Moravce !!!
Nechtěl jsem psát tento blog, ale čeho je moc, toho je příliš. Šťastná země, která už tři dny řeší nějakého moderátora, který už měl inventární číslo na zádech. Na jeho pořad jsem se podíval možná jednou před dvaceti lety.. .
Václav Kříž
8.3. Mezinárodní den žen. Dámy, ČT pro vás dnes připravila lahůdku a jednu dobrou zprávu.
Dámy, ČT dnes večer po zprávách nebude vysílat záznam koncertu Karla Gotta, ale něco mnohem lepšího - hodinový rozhovor s naším milovaným prezidentem. Tak si to nenechte ujít a nepůjčujte partnerům ovladač.
Václav Kříž
Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě vlastních zkušeností říkám že ne.
ČR se v roce 1993 zavázala, že bude respektovat rozsudky Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP). Můj rozsudek od ESLP čeští soudci zcela ignorovali. Já tu neblahou zkušenost mám. Ti co nepoznali českou justici na
Václav Kříž
Prý si pan prezident buduje kult osobnosti.
citace z Wikipedie: Nepostradatelnou roli hrají při etablování kultu osobnosti vždy masová média, v první polovině 20. století to byl zejména tisk, později i rozhlas.
|Další články autora
- Počet článků 93
- Celková karma 31,58
- Průměrná čtenost 717x