Pane prezidente, kdy nám prozradíte právní důvody, které brání jmenování Turka do vlády?
Tak nás už nenapínejte a seznamte s nimi český národ. Všiml jsem si, že tyto „právní důvody“ ustoupily tiše do pozadí a byly nahrazeny poukazem na morální kredit jmenovaného hříšníka. Ano, pan Turek je frajírek a nedá si nic líbit, pokud se na něj útočí. Ale to rozhodně není právní důvod k jeho nejmenování.
Jeho prohřešky, za které se již omluvil, spadají do kolonky hříchy mládí. V tom nejste pane prezidente výjimkou ani vy. Všichni si pamatujeme váš postoj z roku 1968, žádná sláva. Každý by si měl před kritikou druhých zamést před vlastním prahem, to platí pro každého.
Za jmenované kandidáty do postů ministrů je zodpovědný pouze a jenom předseda vlády a vláda se zodpovídá parlamentu. Protože máme parlamentní, nikoliv prezidentský systém.
Právní důvody pro nejmenování Filipa Turka? Očekávám, že to bude něco protistátního, nebo něco takového. Samozřejmě černý humor, protože něco takového Češi neočekávají. Proto by bylo dobré, kdybyste nás už přestal napínat.
Nedá mi, abych nepopsal chování pětikolky směřující do zasloužené opozice. Kňučí a kňučí, přitom se k bývalé opozici rozhodně nechovali lépe.
Václav Kříž
PIRÁTI: proč nás nikdo nemá rád? V tomto případě je pravda skutečně krutá.
Nejjednodušší by bylo zeptat se svých rodičů nebo prarodičů, vzhledem k nízkému věku některých pirátských poslanců. Piráti mají ve sněmovně 14 poslankyň a 4 poslance. Nejmladší z nich je Katerina Demetrashvili (2003)!?
Václav Kříž
Nevěřím posledním průzkumům veřejného mínění a proto jsem si udělal vlastní zcela
nezávislý průzkum v našem baráku. Žije zde reprezentativní vzorek od 18 do 80 let. Tento týden byly zveřejněny průzkumy s tendenčními výsledky. V našem baráku vyšel průzkum zcela opačně (zdroj já :-). Když poslouchám politiky
Václav Kříž
Vítězná koalice je prý opilá mocí!? Pravil pan Lipavský a tím mě rozesmál. Je to poprvé,
co mě nějaký Pirát rozesmál. Lipavský se také projevil jako (všeho) schopný politik. Když se pirátská bárka začala potápět, ihned přeskočil do bárky vládní. Myšlení ovšem nezměnil. I u něj platí, jednou pirát, vždycky pirát.
Václav Kříž
Nefňukej veverko! Fantomas se zlobí! I pirátka Richterová se zlobí!
Fascinuje mě, jak mají námořní lupiči krátkou paměť. A přitom se podobná situace odehrála před pouhými čtyřmi roky. Piráti měli pouhé čtyři poslance, ale měli vlastní klub, tři ministry a především místopředsedkyni poslanecké
Václav Kříž
Kdo letos ovládne 17. listopadu Národní třídu? Kdo bude rozhodovat o tom, kdo může přijít?
Kdo bude rozhodovat, čí květiny skončí v odpadkovém koši a čí ne? Já tento svátek nemám rád, právě kvůli tomu, co se na Národní třídě někdy odehrává. Letos to bude obzvlášť hustý, když praví demokraté (pětikolka) prohráli volby.
