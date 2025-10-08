Pane Jakobe vzpamatujte se! Stejně tak i další „soudci“ z pětikolky! Babiš v této chvíli
To ale mohl odvolací soud učinit sám, zřejmě mu ale scházela odvaha. Každý odvolací soud má tři možnosti: potvrdit rozsudek, změnit a potvrdit nebo vrátit soudu 1. stupně.
Pokud žijeme v právním státě, nemůže odvolací soud nařídit nalézacímu soudu, jak má rozhodnout. To šlo v 50. letech 20. století. Navíc Městský soud v Praze Babiše již dvakrát osvobodil! V tomto případě nesmí vycházet z pokynu odvolacího soudu. Přestal by tím pádem být nezávislým !
Argumentace páně Babišových nepřátel je v této chvíli mírně řečeno nepravdivá a zjevně ubohá. Ano, je trestně stíhaný, ale není pravomocně odsouzený. V zájmu všech občanů doufám, že ani nebude. Jinak bychom přestali věřit v nezávislost naší justice. Tato kauza jak se vyvíjí, má za cíl odstranit Babiše z politiky.
Babiš nebo přesněji hnutí ANO 2011 vyhrálo patery volby za sebou a to se neodpouští..... V nadpisu tohoto blogu jsem uvedl označení soudci z pětikolky, ale naskočilo mi nejdříve tzv. soudci z lidu. Mám na mysli ty rychlokvašky z dělnických kádrů 50. let.
Takže pane Jakobe, přestaňte si hrát na soudce a dělejte to, čemu snad rozumíte. Mám toho člověka rád, pořád se usmívá a vypadá tak dobrosrdečně. Jako Švejk.
Václav Kříž
Pětikolka jede bomby i po prohraných volbách. Stále jedou předvolební kampaň.
Tzv. demokratům zůstala jediná jistota, doživotní poslanec Marek Benda byl opět zvolen. Pětikolka prohru viditelně těžce vstřebává. Hnutí ANO, SPD a Motoristy stále nálepkují jako populisty a extremisty. Jsou to prostě zoufalci.
Václav Kříž
Rezerva blanických rytířů se náhle zjevila v Jihlavě. Nechte si poradit od výkvětu české
umělecké elity. Dorazila i Myrka Němcová a zase byla zděšená. Prý z nás bude ruská gubernie a prý směřujeme ke komunismu!? My všichni ale víme, že komunismus nikde na světě nebyl a nebude, je to pouhá utopie.
Václav Kříž
Náš vrchní demokrat v televizní debatě potvrdil svou špatnou pověst nejhoršího premiéra.
Označovat opozici jako extremisty a ruské šváby je trapné, je už trapné, je prostě trapné. Pan Fiala viditelně podceňuje voliče opozice. Jeho příznivci jsou sice zvyklí, ale jeho odpůrci ještě používají zdravý rozum.
Václav Kříž
Zdeněk Svěrák natočil předvolební video, kde apeluje na mladé voliče a varuje před
politiky, kteří útočí na demokracii (tedy opozicí)!? Jeho politické názory jsou českému národu známé již delší dobu. Opozici sice nejmenoval , ale jenom jasně naznačil. Je důležité, aby se mladí voliči dozvěděli, že Zdeněk Svěrák
Václav Kříž
Děkovná řeč Jiřího Mádla mě vrátila do dob totality. Dostal stříbrnou medaili od předsedy
senátu. Jeho řeč mě překvapila jednak intonací, frázovitostí a také délkou. Měl jsem puštěné rádio jako kulisu ale náhle jsem zpozorněl. Děkovnou řeč za všechny vyznamenané přednesl právě pan Mádl. Považoval jsem ho za slušného
