Pane Jakobe vzpamatujte se! Stejně tak i další „soudci“ z pětikolky! Babiš v této chvíli

není a ani nemůže být označen za zločince. Stále mu patří presumpce neviny. To jenom odvolací soud vynesl rozsudek, na který nemá žádný odvolací soud právo. V tomto případě uložil soudu 1. stupně, aby Babiše odsoudil !?

To ale mohl odvolací soud učinit sám, zřejmě mu ale scházela odvaha. Každý odvolací soud má tři možnosti: potvrdit rozsudek, změnit a potvrdit nebo vrátit soudu 1. stupně.

Pokud žijeme v právním státě, nemůže odvolací soud nařídit nalézacímu soudu, jak má rozhodnout. To šlo v 50. letech 20. století. Navíc Městský soud v Praze Babiše již dvakrát osvobodil! V tomto případě nesmí vycházet z pokynu odvolacího soudu. Přestal by tím pádem být nezávislým !

Argumentace páně Babišových nepřátel je v této chvíli mírně řečeno nepravdivá a zjevně ubohá. Ano, je trestně stíhaný, ale není pravomocně odsouzený. V zájmu všech občanů doufám, že ani nebude. Jinak bychom přestali věřit v nezávislost naší justice. Tato kauza jak se vyvíjí, má za cíl odstranit Babiše z politiky.

Babiš nebo přesněji hnutí ANO 2011 vyhrálo patery volby za sebou a to se neodpouští..... V nadpisu tohoto blogu jsem uvedl označení soudci z pětikolky, ale naskočilo mi nejdříve tzv. soudci z lidu. Mám na mysli ty rychlokvašky z dělnických kádrů 50. let.

Takže pane Jakobe, přestaňte si hrát na soudce a dělejte to, čemu snad rozumíte. Mám toho člověka rád, pořád se usmívá a vypadá tak dobrosrdečně. Jako Švejk.

