Pan prezident „zapomněl“ zmínit právní důvody proti Turkovi. Proč?
Očekávali jsme, že se k tomu prezident postaví jako chlap, ale zklamal. Odůvodnění jeho zamítavého rozhodnutí obsahuje pouze fráze a plané moralizování. Z jeho pstupu má radost pouze nynější opozice, která ho na prezidenta nominovala a také podporovala. Na prezidenta mají neblahý vliv jeho poradci, kteří prakticky rozhodují za něj.
Očekávali jsme, že když si soudruh prezident mohl „odpracovat“ své členství v KSČ, že umožní také Turkovi aby si odpracoval své údajné hříchy. Turek nebyl ani v KSČ, ani nevítal invazi v roce 1968. Vyčítat mu, že jel po dálnici 200 km rychlostí, je k smíchu. Kdo z nás nemá rád rychlá auta?
Předpokládal jsem, že to Motoristé nějak vyřeší a vymysleli to elegantně. Povede ministerstvo jako vládní zmocněnec! Na to už prezident nemá absolutně žádný vliv. Teď už to bude jen na Turkovi, jak to zvládne.
Po volbách jsme svědky, jak se opozice snaží urputně vrazit klín mezi vládní koalici. Jsem přesvědčen, že marně. Vždy se musím smát, když slyším, že tato vláda vznikla jenom proto, aby Babiš a Okamura nebyli vydáni k trestnímu stíhání. Protože znám stav české justice na vlastní kůži považuji stíhání Okamury za nesmysl pro svobodný projev a stíhání Babiše za politický proces. Sám jsem se musel obrátit na Evropský soud pro lidská práva ve Štraburku (ESLP) který konstatoval, že ČR porušila moje lidská práva (rozsudek 26634/2003).
Česká republika tento rozsudek navíc vůbec nerespektovala. Tomu říkám právní stát na český způsob. ČR si prostřednictvím svého zmocněnce pana Schorma pouze hlídala, aby platila co nejmenší odškodné vítězným stěžovatelům. Takže asi tak.
Jedna perlička závěrem. Všichni víme, že bývalý ministr vnitra pan Rakušan nechal pověsit na fasádu ministerstva velkou plachtu, na které byl Putin umístěn do pytle pro mrtvé. Pan Rakušan včera na CNN PRIMA NEWS opět prohlásil, že si za svým rozhodnutím stojí. To je opravdu chucpe ! A takový člověk má tu drzost někoho moralizovat. Skutečný „demokrat“.
Václav Kříž
Češi si kladou otázku, kdo teď vládne na Pražském hradě? Prezident nebo jeho kancelář?
Kancelář prezidenta republiky (KPR) = poradci prezidenta. KPR v poslední době vydává politická stanoviska, přičemž se původně jedná o servis pro prezidentský úřad. Komu tedy máme věřit, prezidentovi nebo jeho poradcům?
Václav Kříž
Pan prezident si minulost už odpracoval, měl by tu šanci dát i Turkovi.
Pokud je pan prezident demokrat, měl by Turkovi dát šanci k odpracování údajných poklesků. Pavla nominovala na prezidenta naše „pravicová“ Spolu, a přitom věděla, že byl členem KSČ 1985-1989 (zdroj Wikipedie).
Václav Kříž
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Trest pro diváky ČT nebo „dárek“ pro pana prezidenta?
Česká televize pokračuje v trendu programu na Nový rok na ČT 1 v prime času, tedy v programu od 20,00. Loni nám připravili bonbónek v podobě příběhu bratrů Mašínů. Letos pro nás připravili thriller Vlny o roce 1968!?
Václav Kříž
Žádné právní důvody pro nejmenování Filipa Turka neexistují!
Celý národ dnes čekal, že nás s nimi pan prezident seznámí. Nestalo se tak. Bublina hlasitě splaskla.
Václav Kříž
Co jsou reparace a kdo je platí? Reparace znamená úhradu škody a platí ji poražená strana.
O reparační půjčce se hovoří v souvislosti s finanční pomocí Ukrajině ze strany Evropské unie. Z toho plyne, že EU počítá s porážkou Ruska. Přitom Ukrajina by bez dalších peněz z EU ve 2. čtvrtletí musela vyhlásit bankrot.
