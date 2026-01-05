Pan prezident si minulost už odpracoval, měl by tu šanci dát i Turkovi.
Kdyby nepřišla sametová revoluce zřejmě by byl členem dosud. To hříchy pana Turka jsou proti tomu úplné nic. Ironií je, že proti němu útočí nejvíce současná opozice. Navíc padl hlavní argument pana prezidenta, že Turkovu jmenování ministrem brání právní důvody, což není pravda.
Já bych v rámci spravedlnosti Turkovi šanci dal, stejně jako většina české populace. Opozice neustále okopává vládě kotníky, nic jiného zřejmě neumí. Žádná sebereflexe u pětikolky ještě neproběhla a možná ani neproběhne. Měli by se zamyslet nad tím, proč tyto volby drtivě prohrála. Pořád jedou antibabiše, pouze přidali antiokamuru a antiturka. Oni nemají žádný program, ale vypadá to, že jejich voličům to stačí.
Opozice má nové téma, novoroční projev předsedy sněmovny Tomia Okamury. On je známý svým důrazným verbálním projevem, což ale neznamená, že nemluví pravdu. Je všeobecně známo, jak rozbujelá je korupce na Ukrajině. Zatím z toho důvodu mizí nejblžší spolupracovníci prezidenta Zelenského, který k tomu po svém zvolení také neměl daleko (zdroj Wikipedie). Většina jeho spolupracovníků byla členy umělecké skupiny Kvartal 25, stejně jako „sluha národa“, když fungoval jako komik a herec (zdroj Wikipedie).
Kdo se trochu zajímá o historii válečných střetů, tak dobře ví, jak velké peníze se tam točí a jak se na válce dá rychle zbohatnout. Tohle vše se dozvíme, až válka skončí a mnozí naši demokraté se budou hodně divit.
Jsem na straně Ukrajiny, ale není pravda, že sama vzdoruje Rusku. Kdyby neměla podporu zemí NATO a především USA, konflikt by už dávno skončil. Pokud by USA zastavili přísun zpravodajských informací, které získávají ze satelitů, výsledek by se dostavil okamžitě. Vojáci umírají na obou stranách a bojovat a umírat nechtějí ani na jedné straně.
USA se kdysi říkalo světový četník a za Trumpa se to zřejmě vrátilo. Svrhávání nepohodlných prezidentů patřilo vždy mezi specialitu CIA. Venezuela kdysi znárodnila americké ropné splečnosti a Trump už oznámil, že tyto nadnárodní společnosti v tom budou moci zase pokračovat!!!!! Ale je fakt, že Trump není demokrat ale republikán. :-)
Václav Kříž
Jak na Nový rok, tak po celý rok. Trest pro diváky ČT nebo „dárek“ pro pana prezidenta?
Česká televize pokračuje v trendu programu na Nový rok na ČT 1 v prime času, tedy v programu od 20,00. Loni nám připravili bonbónek v podobě příběhu bratrů Mašínů. Letos pro nás připravili thriller Vlny o roce 1968!?
Václav Kříž
Žádné právní důvody pro nejmenování Filipa Turka neexistují!
Celý národ dnes čekal, že nás s nimi pan prezident seznámí. Nestalo se tak. Bublina hlasitě splaskla.
Václav Kříž
Co jsou reparace a kdo je platí? Reparace znamená úhradu škody a platí ji poražená strana.
O reparační půjčce se hovoří v souvislosti s finanční pomocí Ukrajině ze strany Evropské unie. Z toho plyne, že EU počítá s porážkou Ruska. Přitom Ukrajina by bez dalších peněz z EU ve 2. čtvrtletí musela vyhlásit bankrot.
Václav Kříž
Špatné svědomí pana prezidenta, tomu se mi nechce věřit. Každý den se vyjadřuje k Turkovi.
Schůzka prezidenta s Filipem Turkem se blíží každým dnem. Nevím proč má takovou silnou potřebu, aby se každý den vyjadřoval, proč se Turek nestane ministrem. Morální důvody bla, bla. My ale chceme slyšet něco jiného.
Václav Kříž
Fialova vláda byla nejlepší! Pražáci to pochopili, zbytek republiky ne! Vyměňte voliče!?
Je to tak. Fialova vláda byla nejlepší, a proto volby drtivě prohrála. Voliči z venkova jsou prostě nevděční a nechtějí se mít dobře, pane profesore. Samozvaní fialoví demokraté prohru stále nevstřebali a otravují veřejný prostor.
