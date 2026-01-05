Pan prezident si minulost už odpracoval, měl by tu šanci dát i Turkovi.

Pokud je pan prezident demokrat, měl by Turkovi dát šanci k odpracování údajných poklesků. Pavla nominovala na prezidenta naše „pravicová“ Spolu, a přitom věděla, že byl členem KSČ 1985-1989 (zdroj Wikipedie).

Kdyby nepřišla sametová revoluce zřejmě by byl členem dosud. To hříchy pana Turka jsou proti tomu úplné nic. Ironií je, že proti němu útočí nejvíce současná opozice. Navíc padl hlavní argument pana prezidenta, že Turkovu jmenování ministrem brání právní důvody, což není pravda.

Já bych v rámci spravedlnosti Turkovi šanci dal, stejně jako většina české populace. Opozice neustále okopává vládě kotníky, nic jiného zřejmě neumí. Žádná sebereflexe u pětikolky ještě neproběhla a možná ani neproběhne. Měli by se zamyslet nad tím, proč tyto volby drtivě prohrála. Pořád jedou antibabiše, pouze přidali antiokamuru a antiturka. Oni nemají žádný program, ale vypadá to, že jejich voličům to stačí.

Opozice má nové téma, novoroční projev předsedy sněmovny Tomia Okamury. On je známý svým důrazným verbálním projevem, což ale neznamená, že nemluví pravdu. Je všeobecně známo, jak rozbujelá je korupce na Ukrajině. Zatím z toho důvodu mizí nejblžší spolupracovníci prezidenta Zelenského, který k tomu po svém zvolení také neměl daleko (zdroj Wikipedie). Většina jeho spolupracovníků byla členy umělecké skupiny Kvartal 25, stejně jako „sluha národa“, když fungoval jako komik a herec (zdroj Wikipedie).

Kdo se trochu zajímá o historii válečných střetů, tak dobře ví, jak velké peníze se tam točí a jak se na válce dá rychle zbohatnout. Tohle vše se dozvíme, až válka skončí a mnozí naši demokraté se budou hodně divit.

Jsem na straně Ukrajiny, ale není pravda, že sama vzdoruje Rusku. Kdyby neměla podporu zemí NATO a především USA, konflikt by už dávno skončil. Pokud by USA zastavili přísun zpravodajských informací, které získávají ze satelitů, výsledek by se dostavil okamžitě. Vojáci umírají na obou stranách a bojovat a umírat nechtějí ani na jedné straně.

USA se kdysi říkalo světový četník a za Trumpa se to zřejmě vrátilo. Svrhávání nepohodlných prezidentů patřilo vždy mezi specialitu CIA. Venezuela kdysi znárodnila americké ropné splečnosti a Trump už oznámil, že tyto nadnárodní společnosti v tom budou moci zase pokračovat!!!!! Ale je fakt, že Trump není demokrat ale republikán. :-)

Autor: Václav Kříž | pondělí 5.1.2026 11:48 | karma článku: 12,14 | přečteno: 106x

Václav Kříž

  • Počet článků 64
  • Celková karma 32,68
  • Průměrná čtenost 821x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

