Pan Babiš vyřešil svůj budoucí střet zájmů. Pan prezident je spokojený a bude ho 9.12.

jmenovat premiérem. Tečka! Slova některých poslanců pětikolky o situaci která nastane po smrti premiéra jsou naprosto nechutná, prostě chucpe. Lidská závist a nenávist některých lidí jde takříkajíc za hrob.

To nám již včera v televizi předvedl „ministr“ pro evropské záležitosti Dvořák. Naprosto zbytečný ministr, do televize bych ho nezval.

V posledních dnech se objevilo mnoho výzkumů veřejného mínění. Vypadá to, že tyto průzkumy se dělají pouze na Václavském náměstí. Co takhle vyjet za Prahu a udělat průzkum tam. Poslední průzkum se týkal třeba Filipa Turka, kde údajně 54 % občanů je proti tomu, aby se stal členem vlády. Mně by to vůbec nevadilo.

Pro mě je důležitější, aby měla republika co nejdříve funkční většinovou vládu. Motoristé na Turkovi trvají, ale pan prezident je zatím proti. Pan prezident své právní důvody proti němu stále ještě nezveřejnil a já myslím, že ani nezveřejní. Vsadil bych se, že mu to ujelo a nic takového v ruce nemá. Ach ti poradci, všeho moc škodí.

Uvítal bych, kdyby se pan prezident zachoval státotvorně a vznik nové vlády nekomplikoval. Pan Babiš také udělal vstřícné gesto, když střet zájmů mu vznikne teprve jenováním do funkce premiéra. Předpokládám, že by se Turek ve funkci ministra zklidnil. Já bych mu tu šanci dal.

To se dalo čekat! Piráti by už chtěli hlídat Babiše, jestli splní. co slíbil!? Těm bych nesvěřil ani hlídání slepičího kurníku. Je ale fakt, že pirátům špiclování a donášení celkem jde. Znáte to jejich heslo: „Pusťte nás na ně.“

Autor: Václav Kříž | pátek 5.12.2025 14:55 | karma článku: 15,36 | přečteno: 121x

Václav Kříž

  • Počet článků 58
  • Celková karma 33,39
  • Průměrná čtenost 836x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

