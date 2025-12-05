Pan Babiš vyřešil svůj budoucí střet zájmů. Pan prezident je spokojený a bude ho 9.12.
To nám již včera v televizi předvedl „ministr“ pro evropské záležitosti Dvořák. Naprosto zbytečný ministr, do televize bych ho nezval.
V posledních dnech se objevilo mnoho výzkumů veřejného mínění. Vypadá to, že tyto průzkumy se dělají pouze na Václavském náměstí. Co takhle vyjet za Prahu a udělat průzkum tam. Poslední průzkum se týkal třeba Filipa Turka, kde údajně 54 % občanů je proti tomu, aby se stal členem vlády. Mně by to vůbec nevadilo.
Pro mě je důležitější, aby měla republika co nejdříve funkční většinovou vládu. Motoristé na Turkovi trvají, ale pan prezident je zatím proti. Pan prezident své právní důvody proti němu stále ještě nezveřejnil a já myslím, že ani nezveřejní. Vsadil bych se, že mu to ujelo a nic takového v ruce nemá. Ach ti poradci, všeho moc škodí.
Uvítal bych, kdyby se pan prezident zachoval státotvorně a vznik nové vlády nekomplikoval. Pan Babiš také udělal vstřícné gesto, když střet zájmů mu vznikne teprve jenováním do funkce premiéra. Předpokládám, že by se Turek ve funkci ministra zklidnil. Já bych mu tu šanci dal.
To se dalo čekat! Piráti by už chtěli hlídat Babiše, jestli splní. co slíbil!? Těm bych nesvěřil ani hlídání slepičího kurníku. Je ale fakt, že pirátům špiclování a donášení celkem jde. Znáte to jejich heslo: „Pusťte nás na ně.“
Václav Kříž
Pane prezidente, kdy nám prozradíte právní důvody, které brání jmenování Turka do vlády?
Pane prezidente, 50 % české populace vám stále ještě věří, že jste čestný a nestranný. Chystáte se nás zklamat? Nedávno jste uvedl, že jmenování pana Turka brání blíže neurčené právní důvody.
Václav Kříž
PIRÁTI: proč nás nikdo nemá rád? V tomto případě je pravda skutečně krutá.
Nejjednodušší by bylo zeptat se svých rodičů nebo prarodičů, vzhledem k nízkému věku některých pirátských poslanců. Piráti mají ve sněmovně 14 poslankyň a 4 poslance. Nejmladší z nich je Katerina Demetrashvili (2003)!?
Václav Kříž
Nevěřím posledním průzkumům veřejného mínění a proto jsem si udělal vlastní zcela
nezávislý průzkum v našem baráku. Žije zde reprezentativní vzorek od 18 do 80 let. Tento týden byly zveřejněny průzkumy s tendenčními výsledky. V našem baráku vyšel průzkum zcela opačně (zdroj já :-). Když poslouchám politiky
Václav Kříž
Vítězná koalice je prý opilá mocí!? Pravil pan Lipavský a tím mě rozesmál. Je to poprvé,
co mě nějaký Pirát rozesmál. Lipavský se také projevil jako (všeho) schopný politik. Když se pirátská bárka začala potápět, ihned přeskočil do bárky vládní. Myšlení ovšem nezměnil. I u něj platí, jednou pirát, vždycky pirát.
Václav Kříž
Nefňukej veverko! Fantomas se zlobí! I pirátka Richterová se zlobí!
Fascinuje mě, jak mají námořní lupiči krátkou paměť. A přitom se podobná situace odehrála před pouhými čtyřmi roky. Piráti měli pouhé čtyři poslance, ale měli vlastní klub, tři ministry a především místopředsedkyni poslanecké
