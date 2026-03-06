Opozice tvrdí, že žijeme v právním státě. Na základě vlastních zkušeností říkám že ne.
vlastní kůži mluví o věci, o které vůbec nic neví. Jako včera při vydávání Babiše a Okamury k trestnímu stíhání. Já jsem na rozdíl od nich poznával úroveň českých soudců celých 18 let. Šlo o opatrovnickou věc, tedy o styk s vlastním synem. Problém byl v tom, že soudy byly velmi pomalé a pokud vydaly nějaký rozsudek, nikdy jej na protistraně nevymáhaly. Zásluhou naší skvělé justice jsme si se synem naprosto cizí.
Nejvíce mě fascinuje postoj pirátů, Hřiba, Richterové a hlavně mladých pirátských poslankyň Demetrashvili (22) a Stojanové (27), obě jsou ještě studentkami právnické fakulty. Shoda s kariérou Dominika Feriho nikoliv náhodná. Kdo se může stát pirátem? Musí být hodně mladý, nejlépe ještě student, žádný respekt ke starším osobám, zbytnělé sebevědomí a hodně drzosti. Dredy nebo fialové vlasy vítány.
Když včerejší hlasování skončilo, poslouchal jsem vyjádření lídrů opozice. Bylo to trapné, jenom kňučeli a kňučeli. Jejich argumenty byla zoufalé. Zajímalo by mě,co tomu říkají jejich děti (pokud je mají), jejich rodiče nebo prarodiče. Té nenávisti je tam prostě moc. Voliči dali jasně najevo co chtějí a co nechtějí, tak už se s tím konečně smiřte !
Opozice se stále odvolává na marginální průzkumy veřejného mínění. Stále se zaklíná názorem občanské veřejnosti nebo většinou slušných lidí. Ptám se na základě jakých faktů? Proběhlo snad nějaké referendum? Je to absolutní nesmysl.
V kauze Babiš Vrchní soud v Praze zrušil zprošťující rozsudek soudu 1. stupně a věc mu vrátil s konstatováním, že jsou s Nagyovou vinni a že je má nalézací soud potrestat !!!??? Ano, tak se to dělalo v 50. letech 20. století. To je hrůza !
Václav Kříž
Prý si pan prezident buduje kult osobnosti.
citace z Wikipedie: Nepostradatelnou roli hrají při etablování kultu osobnosti vždy masová média, v první polovině 20. století to byl zejména tisk, později i rozhlas.
Václav Kříž
Česká opozice propadla schizofrenii. Kolik přispěli na Ukrajinu prezident a opozice ?
Myšleno ze svého. Dříve měl Milion chvilek na svém webu transparentní účet svých dárců, dnes jsem ho tam nenašel. Myslím, že veřejnost by se ráda dozvěděla pravdu.
Václav Kříž
Nemám rád Pavla, Fialu, Staňuru, Rakušana, Pekarovou, Farského, Nerudovou, Piráty ..
Tento blog by mě nikdy nenapadl, ale vidím jaký úspěch má blog kolegy Buriana. Má karmu 39,84 a 4161 čtenářů, na hlavní straně. Neuvěřitelný úspěch a přitom je to tak jednoduché. Doufám, že to bude fungovat i obráceně.
Václav Kříž
Jaký je rozdíl mezi volbami a marginálními průzkumy ?
Nebetyčný ! To se prostě nedá srovnávat. Podstatný rozdíl spočívá ve skutečnosti, že výsledek voleb lze hodnotit jako názor voličů ! Výsledek průzkumu, kterého se zúčastní pouze 1000 respondentů má nulovou vypovídající hodnotu.
Václav Kříž
Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!
Problém je, že naše justice vynáší nepředvídatelné rozsudky. Proto má Babiš i Okamura obavy. Na základě vlastní zkušenosti je naprosto chápu. To, co udělal vrchní soud v Praze naposledy v kauze Babiš je velká prasárna.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku
Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce
Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete...
Provoz metra na části linky C přerušen. Na Hlavním nádraží zemřel člověk pod soupravou
Provoz metra na lince C je v pondělí dopoledne přerušen mezi stanicemi Florenc a Pražského...
Muž nedostal léky na spaní, tak nemocnici začal vyhrožovat bombou
Anonym vyhrožoval šumperské nemocnici, že ji vyhodí do povětří, informovala policie. Vyšetřovatelům...
Primátor Kladna chce nový útulek pro psy, reaguje na kritiku útulku Bouchalka
Primátor Kladna Milan Volf (Volba pro Kladno) chce dát postavit útulek pro psy. Reaguje na kritiku...
Slezskoostravský hrad zahájil sezonu s výstavou o české šlechtě po roce 1945
Na Slezskoostravském hradu dnes začala sezona. Návštěvníci se mohou těšit na novou výstavu...
- Počet článků 89
- Celková karma 31,22
- Průměrná čtenost 726x