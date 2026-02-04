Opozice: Na našeho prezidenta si nikdo dovolovat nebude !!!
Televizní přenos ze sněmovny jsem samozřejmě nesledoval celý den, nejsem masochista. Koalice nejdříve vzala „státotvorné“ opozici vítr z plachet, když ministři obhajovali svou dosavadní činnost.
V sedm večer se k pultíku konečně dostala opozice a spustila své hnojomety na plný výkon. Samozřejmě srdnatě bránila svého prezidenta Pávka, vždyť je to jejich nominant a Fialově vládě vždy vyhověl.
Samozřejmě se oháněli svými nespokojenými voliči na Staroměstském a Václavském náměstí. Voliči opozice prostě milují pana Mináře v jeho rezavých kalhotách i jeho projekt Milion chvilek (prý pro demokracii). Chvilkaři se zčistajasna probudili po velmi dlouhém spánku, který trval celé čtyři roky. Počet demonstrantů stoupal každou hodinu i po skončení akce.
Nejdříve šlo o sedmdesát tisíc, pak osmdesát tisíc, potom dokonce devadesát tisíc. Dnes už dokonce sto tisíc. Uvidím kam to ještě stoupne. Příznivci chvilkařů nás stále přesvědčují, že tato sekta má transparentní účet. Já si dobře vzpomínám, že pan Minář měl ještě jeden, osobní účet, který sloužil jen pro něho osobně. Ten samozřejmě transparentní nebyl. Zřejmě dobrý oddíl!
Poslouchat opoziční politiky u pultíku poslanecké sněmovny, to chce silný žaludek. Normální člověk by se na jejich místě už dávno cítil trapně. Je zřejmé, že oni tu volební porážku nejsou schopni strávit. Takže demonstrovalo osmdesát opozičních voličů, ale voličů je 100x víc, tedy kolem 8 milionů.
Ještě jedna věc mi vadí na naší opozici. Ve svých vyjádřeních se opírají vždy o veřejnost. Jak mohou znát postoj každého našeho občana, to mi hlava nebere ! Z průzkumu provedeného v Praze s tisícovkou lidí ? To si snad dělají kozy !!!
Václav Kříž
Milion chvilek bude manifestovat za bývalého komunistu !? To nevymyslíš !
Pan Lipavský také prohlásil, že prezident je nadstranický !? O tom už ale většina národa pochybuje. A teď tu o karkulce. Tu ale už všichni známe.
Václav Kříž
Rozdíl mezi Tuskem a Babišem? Už žádný !
Tusk má za protivníka Karola Nawrockého (Právo a spravedlnost- předseda Jaroslav Kaczynski). Babiš má za protivníka Petra Pavla (nominant Pětikolky).
Václav Kříž
Paní učitelko, paní učitelko, on mě Péťa vydírá !
Tak kluci, co se tady stalo? Paní učitelko, on mi rozkopal bábovičky. A ty jsi mu neudělal nic? No, no ...
Václav Kříž
Máme u nás prezidentský systém? Zatím ne, díky bohu!
Po loňských parlamentních volbách si tuto otázku kladu nejen já. Myslím, že tento problém zajímá každého skutečného demokrata.
Václav Kříž
Trump nebo Šťáva? Rada míru nebo Diag Human? 41 mld. X 37 mld.. L-159 se prodávat nebudou!
Trump chce za členství v truc podniku proti OSN za členství 41 miliard Kč. Proti tomu chce Šťáva „jenom“ 37 miliard Kč. Zámecký pán na Bechyni je tedy skromnější. Akorát musí zaplatit svému schopnému advokátovi Kalvodovi.
|Další články autora
Jste znalci seriálu Bridgertonovi?
Lesk plesových sálů, romantické intriky i jedovaté drby. Seriál Bridgertonovi patří mezi...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla
Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel...
Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně
Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let...
Soud v Děčíně začne projednávat případ pádu dětí z vyhlídky v Markvarticích
Okresní soud v Děčíně se dnes začne zabývat pádem dětí z vyhlídkové plošiny v Markvarticích....
Odvolací kárný senát u NSS má první veřejné jednání, týká se důtky pro žalobkyni
Odvolací kárný senát u Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes projedná případ pražské státní...
Na D5 havarovalo kvůli počasí několik aut, provoz směr Praha funguje
Aktualizujeme Na dálnici D5 ve směru na Prahu se v úterý večer staly v souvislosti s nepříznivým počasím tři...
Požár zachvátil horní část rodinného domu v Praze, nikdo nebyl zraněn
V Přední Kopanině v Praze došlo k požáru rodinného domu. Byl vyhlášen druhý poplachový stupeň....
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
- Počet článků 78
- Celková karma 32,46
- Průměrná čtenost 740x