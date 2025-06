ODS - mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky! Ten Blažek se opravdu zbláznil!

Další články autora

O tom se ale moc nemluví. Babiš rozhodně není jediný, kdo chtěl získat nějakou dotaci, ale je to miliardář, který založil nejsilnější politické hnutí u nás. Takhle by po něm šel bolševik. Jenže teď po něm jdou státní zástupci.

Přesněji řečeno mlží politici pětikoalice, kteří silou tento zákon protlačili. Tonoucí se stébla chytá. Říká se, že korespondenční volbu může využít asi 600 000 tisíc voličů. Kdo patří do této velké skupiny? A kdo právem logiky.

Kdo je pan Zelenský? Pan Lipavský prohlásil, že je lídrem svobodného světa!?

Lipavský si nevidí na špičku nosu a je to náš historicky nejhorší ministr zahraničí. Je to bývalý pirátský aktivista a zřejmý kariérista. Jeho jazyk je naprosto nediplomatický: Putin je zbabělec, protože nepřijel do Istanbulu!?