Nevěřím posledním průzkumům veřejného mínění a proto jsem si udělal vlastní zcela
pětikolky, neustále se odvolávají na to, že toto a tamto zajímá všechny občany!?
Například, že všechny zajímá, jak Babiš vyřeší svůj střet zájmu. Tak třeba mě to vůbec nezajímá. Navíc v této chvíli v žádném střetu zájmů není, tak proč by to mělo někoho zajímat. Stále mě fascinuje arogance velkého piráta Hřiba. Přezdívka TEFLON by ho charakterizovala dokonale. Všechno po něm steče jako voda.
Spíše to vypovídá něco o kvalitě jeho pokožky. My venkované, myslím tím všechny, kteří nebydlí v Praze, tomu laskavě říkáme hroší kůže. Pan hroch promine. Určitě nejsem sám, kdo nechápe smysl svolané mimořádné schůze parlamentu na vděčné téma střetu zájmu budoucího premiéra. Všichni rozumní lidé by uvítali, kdyby se tato schůze nevysílala v přímém přenosu na ČT 24. Jediným „smyslem“ je totiž pouze zviditelnění poslanců pětikolky.
Pan prezident se do kauzy Babiš také pěkně zamotal. Doufám, že mu jeho poradci dodají dobrou radu jak z toho. Vzpomínám si, že na začátku se prezident a budoucí premiér na uvedené téma sešli na Hradě a pan Pavel řekl, že mu Babiš sdělil čtyři možnosti jak celou záležitost uspokojivě vyřeší. V posledních dnech to ale vypadá, že se nic takového neodehrálo.
Díky bohu, že tu nemáme prezidentský nebo poloprezidentský systém. To by byla přímo hrůza. Mně osobně by se líbil většinový systém jako mají v Británii. Že bychom se zbavili těch dvouprocentních stran ( TOP 09, KDU-ČSL). To by byla krása.
Václav Kříž
Vítězná koalice je prý opilá mocí!? Pravil pan Lipavský a tím mě rozesmál. Je to poprvé,
co mě nějaký Pirát rozesmál. Lipavský se také projevil jako (všeho) schopný politik. Když se pirátská bárka začala potápět, ihned přeskočil do bárky vládní. Myšlení ovšem nezměnil. I u něj platí, jednou pirát, vždycky pirát.
Václav Kříž
Nefňukej veverko! Fantomas se zlobí! I pirátka Richterová se zlobí!
Fascinuje mě, jak mají námořní lupiči krátkou paměť. A přitom se podobná situace odehrála před pouhými čtyřmi roky. Piráti měli pouhé čtyři poslance, ale měli vlastní klub, tři ministry a především místopředsedkyni poslanecké
Václav Kříž
Kdo letos ovládne 17. listopadu Národní třídu? Kdo bude rozhodovat o tom, kdo může přijít?
Kdo bude rozhodovat, čí květiny skončí v odpadkovém koši a čí ne? Já tento svátek nemám rád, právě kvůli tomu, co se na Národní třídě někdy odehrává. Letos to bude obzvlášť hustý, když praví demokraté (pětikolka) prohráli volby.
Václav Kříž
Bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL), takového sourozence by po včerejšku v PS nikdo nechtěl.
Jak všichni víte, lidovci se mezi sebou oslovují bratře. Pan Hayato je samozřejmě křesťan, ale na teologické fakultě asi nedával pozor. To, co včera vyrobil proti mladšímu bratrovi Tomiovi, křesťanské rozhodně nebylo.
Václav Kříž
Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). To jméno si zapamatujte.
Kdo je tento mladý muž s tak vyhraněnými názory? Podobně se ptal ve filmu Skřivánci na niti Zdeněk Nejedlý, když ho oslovil Václav Neckář. Matěj Hlavatý složil před třemi dny poslanecký slib a využil hned první možnost, aby
