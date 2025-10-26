Neuvěřitelné! V evropském parlamentu nás zastupuje princezna Dišperanda!
Do omylu mě uvedl nový účes europoslankyně Nerudové. Přesně takový měla princezna Dišperanda, kterou hrála Alena Vránová. U Nerudů zřejmě nefungují zrcadla, ten nový facelift vypadá k smíchu. Kromě toho, že je „mladá a krásná“, je v ní hodně nenávisti proti politickým oponentům. Přímo to z ní kape.
Jejím zřejmým politickým vzorem je Myrka Němcová zvaná zděšená. Možná jsou v příbuzenském stavu, nevím. Všichni politici pětikolky mají velké potíže s výsledkem parlamentních voleb. Oni jsou jediní skuteční demokraté naší politické scény. Podle nich nás vítězové voleb táhnou na východ, prostě jsou proruští!? Pořád to opakují jako kolovrátek a snaží se vrazit klín mezi koalici vítězů. Je to ale marný, je to marný, je to marný.
Volbami zklamaní voliči pětikolky by měli respektovat výsledek demokratických voleb, ale moc se jim nechce. Shromažďují se v ulicích s transparenty, organizují podpisové akce. Někteří zprofanovaní umělci nebo dokonce vědci, zelení vědci. Bojím se, že Fiala začne tvrdit jako Trump, že mu tyto volby byly ukradeny. Jeho skalní příznivci pak zaútočí na sněmovnu. Hrozná představa.
Nejlépe je vidět zklamání „demokratů“ v televizních debatách. Jsou absolutně negativní a pořád se snaží strašit slovenskou a maďarskou cestou. Díky paní Nerudové se nyní těším na debaty s její účastí. Pohled na její Dišperandu mě spolehlivě rozesměje.
Václav Kříž
