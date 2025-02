Nenechám se šikanovat Evropskou komisí!

V tomto případě rozhodně ne. Jedná se o pevné spojení plastového víčka s lahví nebo kartonovou krabicí (mléko apod.). A také o vrácení nově zálohovaných obalů.

SpoNevím, jak to řeší druzí, ale já to řeším velmi jednoduše. Prostě víčko ukroutím a poté ho úplně odtrhnu. Do odpadu ho hodím s našroubovaným víčkem, stejně jako v době před tímto nesmyslným nařízením. Jde to poměrně lehce a rychle. Evropská komise toto opatření zřejmě považuje za nejdůležitější pro náš život v Evropě. Jejich starosti jim můžeme jenom závidět.

Spojené víčko vadí při pití i při nalévání do jakékoliv nádoby.To už zjistil každý rozumný člověk. Stejným nesmyslem je i zálohování plechovek a plastových lahví. Nikdo nepůjde nakupovat s taškou s několika prázdnými obaly. Přeci to nebudete tahat ráno do práce, když půjdete odpoledne nakupovat.

Prostě to budou lidé doma hromadit a až to bude doma překážet, tak v sobotu nebo v neděli to v pytli odnesou do nejbližšího marketu , v horším případě do nejbližší klasické prodejny. Tam už se na to těší dnes. Kampak to ti chudáci asi uskladní? Ono to uteče a potkáme se v marketu u odběrového automatu. Já v tom pytli budu mít kolem padesáti plechovek, takže to nějakou chvíli zabere. Už se na ty časy „opravdu“ těším!

Já totiž preferuji plechovkové pivo, stejně jako Homer Simpson. Nechce se mi tahat plné lahve domů a prázdné zpět do obchodu. Všechny prázdné plechovky ode mě ale skončily v třídícím kontejneru.

Za bolševika se říkalo: „Sejdeme se na Vlachovce.“ Až nastane ta doba. bude platit:“ Sejdeme se v supermarketu u odběrového automatu.“ :-)