Nemám rád Pavla, Fialu, Staňuru, Rakušana, Pekarovou, Farského, Nerudovou, Piráty ..
U opozice má jeho blog fantastický úspěch. Uvidíme, jestli můj blog podpoří zastánci vítězné koalice. Upřímně, moc tomu nevěřím. Ale uvidíme.
Těch výtečníků, které nemám rád je pochopitelně více, uvedu už jenom některé. Z pirátů je to především neomalený Hřib a vytrvalá Richterová. Muž po boku pana prezidenta Petr Kolář, který zveřejňuje soukromou esemesku. K mým oblíbencům patří také pan Jakob, Šebelová i Decroixa, Vlček, Jurečka, skaut Minář, „herečka“ Štěpánová a mnoho a mnoho dalších. Teď jsem si vzpomněl na Zdechovského, to je opravdu naše mezinárodní chlouba, Maďaři ho milují.
Jak já jsem se těšil až někteří zmizí z politického výsluní. Voliči mi udělali velkou radost ! Hlas lidu = hlas boží. Voliči opozice se od voleb scházejí v různém počtu na náměstích. Mám rád voliče, kteří chodí k volbám, ne do ulic po prohraných volbách.
Na téma právního státu už jsem blog napsal. Vždy, když slyším, že se jedná o koalici nevydávání, musím se pousmát. Podle sebe soudím tebe (opozice). Předchozí vládu držel pohromadě antibabiš a dopadla jak sedláci u Chlumce. Myslím, že novou vládu drží pohromadě jejich vládní program.
Sluší se přiznat, že prezidentský kandidát pětikolky se poctivě snaží nové vládě klacky pod nohy. Doufám,že mu jeho hra nevyjde !
Václav Kříž
Jaký je rozdíl mezi volbami a marginálními průzkumy ?
Nebetyčný ! To se prostě nedá srovnávat. Podstatný rozdíl spočívá ve skutečnosti, že výsledek voleb lze hodnotit jako názor voličů ! Výsledek průzkumu, kterého se zúčastní pouze 1000 respondentů má nulovou vypovídající hodnotu.
Václav Kříž
Je česká justice závislá nebo nezávislá? Pravdou je, že naše justice je nezávislá až moc!
Problém je, že naše justice vynáší nepředvídatelné rozsudky. Proto má Babiš i Okamura obavy. Na základě vlastní zkušenosti je naprosto chápu. To, co udělal vrchní soud v Praze naposledy v kauze Babiš je velká prasárna.
Václav Kříž
Věřte-nevěřte ! Prezidentský pár právě zahájil dvoudenní návštěvu Prahy !?
To není vtip ani není prvního dubna. Jedná se o naprosto oficiální návštěvu dle protokolu. Zlí jazykové budou tvrdit, že v Praze na Hradě již dlouho nebyli. Pan prezident je velmi aktivní a je neustále takříkajíc v luftu.
Václav Kříž
Karel Kryl by se divil. Macinka v Mnichově uspěl. Pavel už není můj prezident.
Pavla jsem nevolil, ale toleroval do doby, kdy zveřejnil soukromou esemesku. Prezidentské volby vyhrál díky tomu, že voliči nechtěli Babiše. Ten se podle mě na Hrad prostě nehodil. Chce rozhodovat jako premiér.
Václav Kříž
Kdo chce ubližovat našemu milovanému prezidentovi ?
V neděli 15.2. se chystají po celé republice shromáždění na podporu našeho všemi milovaného soudruha prezidenta.
