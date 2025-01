Nejdražší králíkárny jsou v Praze. Průměrná cena 8 milionů. Štěstí pro 2,5 milionu lidí.

Komunisty jsem neměl nikdy rád, ale postavili paneláky pro čtvrtinu národa. Jinak by lidé museli bydlet u rodičů, neženili by se a porodnost by se zastavila. Žádné Husákovy děti by nevznikly. Název králíkárny vymyslel pan Havel !?

Když se narodíte se zlatou lžičkou v ústech, váš životní standard tvoří horních deset tisíc. O takových restitucích se mohlo zdát tak sto lidem v republice.

Za bolševika se postavilo víc užitečných věcí: pražské metro, Nuselský most, Barrandovský most i dvě atomové elektrárny. Vypadá to, že charta čekala, až bolševik postaví dost paneláků a teprve potom nám přinesla demokracii. Každému vzdělanému člověku bylo ale jasné, že dokud to bude ovládat Rusko, není naděje na změnu. S nástupem Gorbačeva přišla šance na změnu v celém sovětském bloku.

Studená válka ani sféry vlivu ale zcela nezmizely. Udělám krátký historický náhled. Proč jsme patřili do sovětské zóny? Protože nejen nás osvobodila Rudá armáda! Protože nás pohltil Hitler. Protože se na nás spojenci vykašlali. Stejně tak se Francie a Anglie vykašlali i na Polsko. Sami na to zákonitě doplatili. Takže za naší první i druhou totalitu mohli naši západní „spojenci“. Všichni to známe z dějepisu, neznámá zemička uprostřed Evropy atd..

Znát dějiny by mělo patřit k základní výbavě každého člověka. Všechno má svou příčinu a následek. Nic není úplně černobílé. Koho by před pěti lety napadlo, že odcházející americký prezident bude iniciovat útok na Kapitol? Koho by napadlo, že se opět vrátí do funkce? Amíci (a nejen oni) jsou zřejmě nepoučitelní.

Ještě malé vysvětlení pojmu komunismus, jedná se o utopický směr. Měli jsme tu komunistickou stranu, nikoliv komunismus. Řekl bych, že jsme tu měli dělnický socialismus. Když vynechám 50. léta, dalo se tu docela dobře žít. Někteří lidé říkají, že člověk nemohl říct svůj názor nahlas. Ale to není pravda, pokud měl člověk tu potřebu, mohl. Za svůj názor musíte ale vždy nést odpovědnost. Tak to prostě na celém světě chodí.