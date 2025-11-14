Nefňukej veverko! Fantomas se zlobí! I pirátka Richterová se zlobí!
sněmovny. SPD mělo také právo na místopředsedu sněmovny, ale tehdejší 108 jim ho nedopřála. Piráty nemá ve sněmovně nikdo rád a mohou si za to oni sami. Jejich předseda Hřib je arogance sama a každého jenom uráží a napadá. Paní Richterová si přivykla na velmi příjemný plat, tedy 180 000,- Kč, bez náhrad. Určitě jí bude stačit i plat poslance kolem120 tisíc.
Ona ví, že toho místopředsedu jí nedá čtyřkolka ani vítězná koalice, ale bude to zkoušet, dokud se o tom bude hlasovat. Opravdu doufá, že se poslanci ANO spletou a hodí jí to? Myslím, že to nehrozí. Tato poslankyně by si měla zkusit žít chvíli z průměrného platu. Ta by se asi podivila!
Přitom ještě nedávno Piráti hlásali, že jim nejde o funkce, že chtějí především pracovat pro občany. Jsem přesvědčen, že jim v tom nikdo nikdy bránit nebude. Pracovat mohou ve sněmovně do roztrhání těla. Už se těším, až na to vlítnou! Jak říkají Piráti, pusťte nás na ně! Čtyřkolka je hodila přes palubu a naplnila tak rčení o košili a kabátu. Oni stále nechápou.
Musím „pochválit“ Stanjuru a Fialu, že konečně poslali návrh rozpočtu do sněmovny. Teď ještě čekáme, kdy dorazí rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Fiala říká, že už ho poslali, ale stále ještě nedorazil na místo určení. Ten poštovní holub asi zabloudil.
Včera jsem na CNN Prima News poslouchal pana Kalouska a dozvěděl jsem se, že když se sečte Stanjurův rozpočet a rozpočet SFDI, došlo k porušení rozpočtových pravidel, tedy zákona z roku 2023, který schválila pětikolka sama!? To mluví samo za sebe.
Václav Kříž
Kdo letos ovládne 17. listopadu Národní třídu? Kdo bude rozhodovat o tom, kdo může přijít?
Kdo bude rozhodovat, čí květiny skončí v odpadkovém koši a čí ne? Já tento svátek nemám rád, právě kvůli tomu, co se na Národní třídě někdy odehrává. Letos to bude obzvlášť hustý, když praví demokraté (pětikolka) prohráli volby.
Václav Kříž
Bratr Hayato Okamura (KDU-ČSL), takového sourozence by po včerejšku v PS nikdo nechtěl.
Jak všichni víte, lidovci se mezi sebou oslovují bratře. Pan Hayato je samozřejmě křesťan, ale na teologické fakultě asi nedával pozor. To, co včera vyrobil proti mladšímu bratrovi Tomiovi, křesťanské rozhodně nebylo.
Václav Kříž
Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). To jméno si zapamatujte.
Kdo je tento mladý muž s tak vyhraněnými názory? Podobně se ptal ve filmu Skřivánci na niti Zdeněk Nejedlý, když ho oslovil Václav Neckář. Matěj Hlavatý složil před třemi dny poslanecký slib a využil hned první možnost, aby
Václav Kříž
Pětikolko! Děkujeme - už konečně odejděte! Nikdo rozumný plakat nebude.
Tato skvělá vláda se bojí poslat svůj skvělý rozpočet do sněmovny. Je jasné, že tento dokument ukrývá různá zajímavá tajemství a skryté manipulace. Doufám, že tito novodobí Mirkové Dušínové najdou zbytky odvahy a pošlou rozpočet,
Václav Kříž
Neuvěřitelné! V evropském parlamentu nás zastupuje princezna Dišperanda!
Díval jsem se na diskusi z evropského parlamentu a najednou jsem si všiml princezny Dišperandy. To je ta, co chtěla pořádného ženicha ve filmu Hrátky s čertem (1956). Nebyla to ale Dišperanda, byla to mladá a krásná paní Nerudová!
