Náš vrchní demokrat v televizní debatě potvrdil svou špatnou pověst nejhoršího premiéra.
Oni nemají kachní žaludek. Pan Fiala předvedl několik „demokratických“ nešvarů. Zřejmě si zapomněl vzít onen slavný prášek a bylo to vidět. Neustále skákal oponentovi do řeči, pokládal otázky místo moderátorky. Neodpovídal na otázky a místo aby se díval na moderátorku a publikum, stále se otáčel na Babiše. Paní Tománkovou neustále přerušovala demokratická klaka potleskem za každou cenu. Nechci nikomu sahat do svědomí, ale působilo to jako klaka placená.
Pan Babiš se choval jako klidná síla a nenechal se vyprovokovat. Neskákal do řeči a o slovo se hlásil. Pan Fiala nebyl viditelně v komfortní zóně, byl verbálně velmi agresivní. Neustále kladl otázky, což je práce moderátorky. Zřejmě se mu nelíbilo, že se Babiš chová klidně a že ho vlastně přehlíží.
Sledoval jsem zvědavě předchozí projev pana prezidenta, který je pupeční šňůrou propojen s „demokraty“. Pozitivně mě překvapilo, že nepronesl žádnou povinnou úlitbu a byl celkem nestranný.
Můj názor je, že předvolební debaty v televizi nikoho už neovlivní. Miliony za bilbordy a další věci považuji za vyhozené oknem. Takové záležitosti mohou ovlivnit jen hrstku voličů, kteří se klátí jak osika ve větru našeho politického života. Ty peníze bych radši poslal Armádě spásy,svobodným matkám nebo potravinovým bankám.
Nedá mi, abych se nezmínil o zavedení nové superdávky!? Ano, spojily se čtyři dávky do jedné, ale o té hlavní změně se taktně mlčí. Žadatel musí uvést počet vlastněných nemovitostí k bydlení, počet vlastněných osobních automobilů a výši finančních úspor na bankovních účtech i v hotovosti!? Účel je zřejmý. Samozřejmě souhlasím s tím, aby dávky dostali jenom ti potřební, ale toto mi vyvolává představu velkého bratra. Uvidíme ,co to s žadateli udělá.
Václav Kříž
Zdeněk Svěrák natočil předvolební video, kde apeluje na mladé voliče a varuje před
politiky, kteří útočí na demokracii (tedy opozicí)!? Jeho politické názory jsou českému národu známé již delší dobu. Opozici sice nejmenoval , ale jenom jasně naznačil. Je důležité, aby se mladí voliči dozvěděli, že Zdeněk Svěrák
Václav Kříž
Děkovná řeč Jiřího Mádla mě vrátila do dob totality. Dostal stříbrnou medaili od předsedy
senátu. Jeho řeč mě překvapila jednak intonací, frázovitostí a také délkou. Měl jsem puštěné rádio jako kulisu ale náhle jsem zpozorněl. Děkovnou řeč za všechny vyznamenané přednesl právě pan Mádl. Považoval jsem ho za slušného
Václav Kříž
My jsme ti jediní a praví demokraté! Jak nás poznáte? Když nám v diskusi chybí argumenty
skáčeme oponentům do řeči. Prostě jsme arogantní na druhou. Po čtyřech letech vládnutí máme vše připraveno. Rozuměj, splnit co jsme slíbili v předchozím vládním programu!? Zase jde o všechno, přeloženo - zase jde o naše koryta.
Václav Kříž
Korespondenční volba pro krajany zcela postrádá logiku.
Ti, co mají trvalé bydliště v republice a venku dočasně pracují nebo studují, u těch je to jasné a tato volba má logiku. U krajanů , kteří trvale žijí v zahraničí, to nemá logiku žádnou. Že mají české občanství nic neznamená.
Václav Kříž
Praha-jediná metropole, která nemá street food.
Co na tom magistrátu vymýšlejí? Praha měla za bolševika oblíbený street food - opečený buřt s chlebem a hořčicí. Vzpomínám, kde byly stánky umístěny. Jeden byl umístěn v průchodu Slovanského domu, další před Laternou magikou.
