Na našem politickém nebi vyšla nová hvězda! Matěj Hlavatý (STAN). To jméno si zapamatujte.
vystoupil v rozpravě. Takže Matěj Hlavatý (33) je starostou obce Tetín. Na jaře 2025 se oženil se svým přítelem Lukášem a oddával je sám předseda Rakušan (zdroj Wikipedie).
Do parlamentu se tentokrát dostalo poměrně dost velmi mladých lidí. Jde o podobnou situaci jako u doživotně jmenovaných mladých soudců. Jde totiž o lidi bez jakýchkoliv životních zkušeností. Hlavatý zkušenosti určitě má. Jak všichni víme, mladá generace žije hlavně na sítích a lajky miluje nade vše.
Doufám, že jeho hvězda nebude následovat osud jiné hvězdy, Dominika Feriho. Nejmladší poslankyni je 21 let!? Kdo může dát na kandidátku člověka v tomto věku? Já samozřejmě nesleduji žádné populární sítě, ale ti, co je sledují, budou brzy zahlceni příspěvky našich mladých poslanců. Ale politika není o lajcích a měla by vyžadovat od poslanců jisté životní zkušenosti. Zkušenosti ze školní docházky nejsou zkušenosti z opravdového života.
Politici pětikolky neměli viditelně z čeho vybírat. A mladí lidé bez zkušeností jsou tak lehce ovlivnitelní. Ale jak říkají Angličané, výjimka potvrzuje pravidlo. Není lepší příklad než „mladý“ Benda. Byl zvolen díky svému příjmení jako mladý a nyní už je mu 56 let. Jako celoživotní poslanec půjde obrazně řečeno ze školy rovnou do penze. Kdo z vás to má?
Možná mě někdo z těch mladých příjemně překvapí, budu jenom rád. Rozmohl se nám tu další nepěkný nešvar. Jeden méně intelektálně vyspělý jedinec mi krade celé odstavce z mého blogu. Jak ubohé!
Václav Kříž
Pětikolko! Děkujeme - už konečně odejděte! Nikdo rozumný plakat nebude.
Tato skvělá vláda se bojí poslat svůj skvělý rozpočet do sněmovny. Je jasné, že tento dokument ukrývá různá zajímavá tajemství a skryté manipulace. Doufám, že tito novodobí Mirkové Dušínové najdou zbytky odvahy a pošlou rozpočet,
Václav Kříž
Neuvěřitelné! V evropském parlamentu nás zastupuje princezna Dišperanda!
Díval jsem se na diskusi z evropského parlamentu a najednou jsem si všiml princezny Dišperandy. To je ta, co chtěla pořádného ženicha ve filmu Hrátky s čertem (1956). Nebyla to ale Dišperanda, byla to mladá a krásná paní Nerudová!
Václav Kříž
Kdo je Vít Alexander Šorm, zástupce ombudsmana a ochránce práv dětí? Jak se choval jako
vládní zmocněnec u Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (ESLP)? Byl placen za to, že ve svých vyjádřeních ke všem stížnostem z České republiky uváděl, že ČR neporušuje práva stěžovatelů!? Je nutné vysvětlit, že tento
Václav Kříž
Co je s Myrkou? Ještě si nekopla do Turka! Není nemocná? Jisté je, že je hodně zděšená.
Začínám být nervózní. Stále čekám, kdy si zděšená Myrka kopne do Turka. Něco zřejmě není v pořádku. Ti, co chtěli Turka znemožnit si vybrali ideální chvíli. Ano, stal se kandidátem na ministra zahraničí, ale minulost ho dohnala.
Václav Kříž
Role stran se po volbách otočila. Demokrati poznají vlastní medicínu. Hyeny vyjí, karavana
jde dál. SPD měla po předchozích volbách nárok na funkci místopředsedy sněmovny, nedostala nic. Piráti měli jenom čtyři poslance, ale Richterová místo dostala. Jaká bude reakce „populistů a extremistů? Předseda dolní sněmovny
|Další články autora
Na prodej je vila po Petru Kellnerovi od slavného architekta. Nahlédněte dovnitř
Realitní kancelář WIN & WIN reality inzeruje na svém webu vilu, která se dostala do učebnic...
Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?
Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara...
Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech
Seriál Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly...
OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem
Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání...
OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů
Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným...
Vítězný Mamdani inspiruje levici v Evropě. V Británii se dere dopředu jeho obdoba
Premium Úspěšná kampaň demokrata Zohrana Mamdaniho, po které usedne do křesla newyorského starosty, je...
V českém podzemí se skrývá zlato za více než 220 miliard. Těžba by se vyplatila
V českém podzemí se podle údajů České geologické služby nachází přes 77 tun dostupných zásob zlata,...
Exprezident Zeman podstoupil v Motole operaci. Jeho stav je stabilizovaný
Bývalý prezident Miloš Zeman ve středu v motolské nemocnici podstoupil zákrok, který se týkal...
Z Berlína do Vídně přes Prahu z osmi hodin na polovinu. Brusel chce zrychlit železnice
Evropská komise představila plán, jak urychlit výstavbu evropské vysokorychlostní železniční sítě....
Nejlepší vitamíny pro těhotné i kojící maminky jsou GS Mamavit
GS Mamavit přináší komplexní multivitamíny pro těhotné maminky a jejich miminka. Zapojte se do naší soutěže a vyhrajte vitamínový balíček, který...
- Počet článků 50
- Celková karma 31,27
- Průměrná čtenost 842x