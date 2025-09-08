My jsme ti jediní a praví demokraté! Jak nás poznáte? Když nám v diskusi chybí argumenty
Díky blížícím se volbám na nás útočí stále více politických debat, přičemž jejích personální obsazení je stále stejné. Znám jejich názory a vím co budou říkat. Jde skutečně o nesmyslně ztracený čas. Naštěstí se to dá přepnout.
Nejradší mám ty stále se šklebící: Jakoba, Pivoňku-Vaňkovou, Šebelovou, dva svetry a mnoho dalších. Oni se nám smějí do obličeje a myslí si, že máme krátkou paměť. Źe si nepamatujeme jejich veletoče. Platy jako v Německu, dva svetry na zimu, miliarda od zločince do státního rozpočtu. Nepřiznaný milion pana premiéra. Je pravda, že některé zapomínáme, ale to je tím, že jich je mnoho.
Pětikolka sestavila první většinovou vládu po dlouhé době, ale výsledky nic moc. Popudila opozici, protože místo dialogu ji prostě válcovala. V této vládě není nikdo, s kým bych šel na pivo. Když dorazila bitcoinová aféra, premiér zůstal v klidu. Jeho metodou je kauzy vysedět. Za chvíli vznikne další kauza a na tuhle už si nikdo nevzpomene.
Další kapitolou jsou celoživotní poslanci a europoslanci. Mám na mysli mladého Bendu a mladého Zdechovského. Benda kandiduje z posledního místa kandidátky, ale je tak oblíbený, že si ho jeho voliči vykroužkují. Tomu se říká obliba!? Farský, to je také dáreček.
Shrnuto, na předvolební debaty už se nekoukám. Tady jde skutečně o zdraví. Prostě ne, moje duševní zdraví má přednost.
Václav Kříž
Korespondenční volba pro krajany zcela postrádá logiku.
Ti, co mají trvalé bydliště v republice a venku dočasně pracují nebo studují, u těch je to jasné a tato volba má logiku. U krajanů , kteří trvale žijí v zahraničí, to nemá logiku žádnou. Že mají české občanství nic neznamená.
Václav Kříž
Praha-jediná metropole, která nemá street food.
Co na tom magistrátu vymýšlejí? Praha měla za bolševika oblíbený street food - opečený buřt s chlebem a hořčicí. Vzpomínám, kde byly stánky umístěny. Jeden byl umístěn v průchodu Slovanského domu, další před Laternou magikou.
Václav Kříž
Věčná kauza Babiš-fraška české justice. Příkaz zní jasně, Babiš musí být potrestán.
A to za každou cenu! Soudci a státní zástupci dlouhodobě šikanují předsedu ANO. Podjatost vůči jeho osobě se nedá prokázat, to by se museli aktéři sami přiznat. To ale v naší justici nehrozí. Česká republika není právním státem.
Václav Kříž
Kam zmizela Myrka? Co vypukla bitcoinová aféra není po paní Němcové ani vidu ani slechu!
Pokud někdo zná její místo pobytu, sdělte to nervózní veřejnosti. Paní senátorka je známá jako rigidní antikomunistka a absolutně čestná politička. Veřejnosti je také známá tím, že když objeví nějakou levárnu, je velmi zděšená!
Václav Kříž
ODS - mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky! Ten Blažek se opravdu zbláznil!
Tak tu máme mezinárodní ostudu v přímém přenosu. Don Pablo sice odstoupil, ale to rozhodně nestačí. Asi čekal pochvalu od premiéra, ale ten od toho dal ruce pryč, stejně jako Stanjura. Pouze udělali kozla zahradníkem!?
