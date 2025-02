MPA-sbohem a šáteček! Poprvé příjemně překvapila, ale musíme si počkat ještě devět měsíců!

Na začátku jí musím popřát, aby své zdravotní problémy úspěšně zvládla. V každém průzkumu popularity našich politiků ale vždy spolehlivě obsadila poslední místo, což bylo velké štěstí pro pana premiéra.

MPA bude ve funkci ještě třičtvrtě roku, ale již dnes můžeme zhodnotit přínos naší společnosti a kolik nás to stálo. Byl to drahý špás, měsíčně 270 000 Kč plus nějaké (tajné) náhrady, bratru 15 milionů za poslední čtyři roky do konce mandátu. To by ale nevadilo, pokud by její přínos pro české občany nějaký byl. On ale bohužel, tedy pokud je mi známo, není skoro žádný.

Rozhodně svým vystupováním a kontroverzní povahou provokovala velkou část společnosti. Takže nespojovala, leda proti sobě. Každá diskuse pod článkem o ní byla vždy jednosměrně negativní. Takže to shrnu. Nejslavnější její výrok se týkal dvou svetrů, když je vám zima a nemáte peníze na topení.

Pouze tím ale okopírovala Marii Antoinettu, která když se dozvěděla, že na venkově lidé nemají na chleba, pravila ať jí koláče!?

Jinak se zařadila do pestré řady kladečů věnců, které vždy doprovázela klasickými frázemi. Tento styl skvěle ovládali straničtí funkcionáři předchozího režimu a my na to stále máme silnou alergii.

MPA patřila do kategorie žen, které jsou „zajímavé“ pouze tím, že si nadělí dvě příjmení. Já mám dojem, že ony neví čí jsou. Blog na toto téma byl mým úplně prvním a je stále k přečtení. Takže hodně zdraví a děkujeme!