Mnoho Kolářů - zajícova smrt ?

Opravené přísloví zní: mnoho Kolářů - komplikace na Hradě. Skutečně to v poslední době vypadá, že největší hustota Kolářů je na Hradě a okolí.

První housle hraje samozřejmě Petr Kolář, věrný a vlivný přítel při ruce. Jeho postavení není zcela jasné, ale jeho vliv je opravdu silný. Další je Vít Kolář, tiskový mluvčí prezidenta. To je člověk, se kterým si posílají esemesky ministři, protože musí. Tedy člověk, který filtruje, co se dostane až k prezidentovi a co se k němu nedostane.

To jsou Kolářové, o kterých veřejnost ví. Mám ale dojem, že těch Kolářů je mnohem více a pracují pro prezidenta v utajení. Jejich existence se ale na vlivu na prezidenta projevuje dost negativně.

Prezident se musí dostavit na policii k podání vysvětlení !? To mě opravdu rozesmálo. Kdyby se trochu ovládal a nesvolal tu hloupou tiskovku, mohl si to ušetřit. To si policisté určitě vychutnají, to se nestává každý den.

Už jsem pochopil, jakým stylem prezident vyvolává a řeší politické krize. Nejdříve hodí do veřejného prostoru odjištěný granát a vzápětí někam v poklidu odcestuje. Na dovču nebo na zimní olympiádu. Také jsem slyšel obrazné přirovnání, že vystřelí z Aurory a odjíždí.

Zastavím se u poslední akce Milionu chvilek. Jak opozice tak prezident si ten shluk špatně vyložili. Ti, co přišli na náměstí,byli nespokojení voliči opozice, kteří se nesmířili s volební porážkou. Připouštím, že to byla i trochu podpora prezidenta, který se stal vůdcem opozice. Trochu mě překvapila absence některých chvilkových bojovníků, jakými jsou: Ondra Vetchý, Zdeněk Svěrák, Václav Marhoul, Tomáš Klus nebo David Koller !?

Určitě tam nebyl jediný volič koalice, neměl k tomu důvod. Ještě bych chtěl požádat opozici, aby se přestala ohánět podporou občanské veřejnosti nebo veřejným míněním.

Autor: Václav Kříž | neděle 8.2.2026 12:28 | karma článku: 10,26 | přečteno: 75x

Václav Kříž

  • Počet článků 80
  • Celková karma 31,59
  • Průměrná čtenost 737x
Sečtělý realista s vlastním názorem. Nikomu neberu jeho odlišný názor. Takových lidí je doufám více. Třeba nemají potřebu zašlapat oponenta do země.

