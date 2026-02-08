Mnoho Kolářů - zajícova smrt ?
První housle hraje samozřejmě Petr Kolář, věrný a vlivný přítel při ruce. Jeho postavení není zcela jasné, ale jeho vliv je opravdu silný. Další je Vít Kolář, tiskový mluvčí prezidenta. To je člověk, se kterým si posílají esemesky ministři, protože musí. Tedy člověk, který filtruje, co se dostane až k prezidentovi a co se k němu nedostane.
To jsou Kolářové, o kterých veřejnost ví. Mám ale dojem, že těch Kolářů je mnohem více a pracují pro prezidenta v utajení. Jejich existence se ale na vlivu na prezidenta projevuje dost negativně.
Prezident se musí dostavit na policii k podání vysvětlení !? To mě opravdu rozesmálo. Kdyby se trochu ovládal a nesvolal tu hloupou tiskovku, mohl si to ušetřit. To si policisté určitě vychutnají, to se nestává každý den.
Už jsem pochopil, jakým stylem prezident vyvolává a řeší politické krize. Nejdříve hodí do veřejného prostoru odjištěný granát a vzápětí někam v poklidu odcestuje. Na dovču nebo na zimní olympiádu. Také jsem slyšel obrazné přirovnání, že vystřelí z Aurory a odjíždí.
Zastavím se u poslední akce Milionu chvilek. Jak opozice tak prezident si ten shluk špatně vyložili. Ti, co přišli na náměstí,byli nespokojení voliči opozice, kteří se nesmířili s volební porážkou. Připouštím, že to byla i trochu podpora prezidenta, který se stal vůdcem opozice. Trochu mě překvapila absence některých chvilkových bojovníků, jakými jsou: Ondra Vetchý, Zdeněk Svěrák, Václav Marhoul, Tomáš Klus nebo David Koller !?
Určitě tam nebyl jediný volič koalice, neměl k tomu důvod. Ještě bych chtěl požádat opozici, aby se přestala ohánět podporou občanské veřejnosti nebo veřejným míněním.
Václav Kříž
Rakušan - komik a jeho svět.
Richterová už to pochopila, což mě u ní docela překvapilo. Rakušan stále bojuje svůj nesmyslný boj o místopředsedu sněmovny.
Václav Kříž
Opozice: Na našeho prezidenta si nikdo dovolovat nebude !!!
Republiku si rozvracet nedáme! Podobnost čistě náhodná. Na umělou kauzu esemeska už jsem nechtěl reagovat.
Václav Kříž
Milion chvilek bude manifestovat za bývalého komunistu !? To nevymyslíš !
Pan Lipavský také prohlásil, že prezident je nadstranický !? O tom už ale většina národa pochybuje. A teď tu o karkulce. Tu ale už všichni známe.
Václav Kříž
Rozdíl mezi Tuskem a Babišem? Už žádný !
Tusk má za protivníka Karola Nawrockého (Právo a spravedlnost- předseda Jaroslav Kaczynski). Babiš má za protivníka Petra Pavla (nominant Pětikolky).
Václav Kříž
Paní učitelko, paní učitelko, on mě Péťa vydírá !
Tak kluci, co se tady stalo? Paní učitelko, on mi rozkopal bábovičky. A ty jsi mu neudělal nic? No, no ...
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Žena našla protitankovou střelu, v tašce ji dovezla na policii. Museli vyklidit služebnu
Na policejní služebnu v pražské Lhotce přinesla tento týden žena v tašce protitankovou střelu,...
Winternitzova vila v Praze 5 uspořádala dvě výstavy, součástí byla i prohlídka ikonických interiérů...
Lovci ovládli těsný souboj před kvízovými matadory, nezastavilo je ani přísloví
Hned od začátku je v prostředí brněnské Bobyhall slyšet velký šum daný přítomností téměř tisícovky...
Při nočním požáru domu v Mostě hasiči evakuovali 26 lidí. Škoda je milion korun
Při požáru ve výtahové šachtě panelového domu v Mostě hasiči evakuovali v noci na neděli 26 lidí,...
SPECIALISTA LOGISTIKY - JUNIOR (40-50.000 Kč)
Advantage Consulting, s.r.o.
Jihomoravský kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč
- Počet článků 80
- Celková karma 31,59
- Průměrná čtenost 737x