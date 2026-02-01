Milion chvilek bude manifestovat za bývalého komunistu !? To nevymyslíš !
Konflikt mezi Macinkou a přítelem po boku prezidenta Kolářem rozhodně nebyl tím prvním. Začátek konfliktu začal už výsledkem parlamentních voleb. Prezident byl nominantem pětikolky a byl zvolen hlasy současné opozice. Česko se nyní dostalo do stejné situace jako sousední Polsko.
Tamní premiér Tusk má stejné problémy jako naše nová vláda. Jemu ztrpčují život také prezidenti opozice jako Duda a nyní Karol Nawrocki. To je to nucené manželství, které v soukromé komunikaci uvedl pan Macinka. Lipavský uvedl výše zmíněný názor na dnešních CNN PRIMA NEWS. Pavel rozhodně není nadstranický. Například Fialově vládě několikrát hrozil vetem zákonů, ale z pochopitelných důvodů tak nikdy neučinil.
Krátce řečeno, stal se vůdcem opozice. Zřejmě si nevšiml, že Fialova vláda s ostudou skončila. Mám na mysli především nepravdivý návrh státního rozpočtu na rok 2026, kdy Staňurovo letedlo narazilo do zdi reality. A to sním ještě dělal fóry. A nyní mají tu drzost kritizovat navýšení schodku státního rozpočtu. Farizejové !!!
Takže Staroměstské a Václavské náměstí se zaplní příznivci bývalého komunisty. Předpokládám, že se zůčastní známé postavy těchto chvilkařských protestů. Nebudu je jmenovat, jsou už profláknutí. Ale vím, kdo se určitě nezúčastní ( Michal Kocáb, Karel Kryl nebo Jiří Křižan oba in memoriam).
Je to tristní pohled na naší opozici. Celý svět se zbláznil a teď se to dostalo i k nám. Doufám, že zvítězí zdravý rozum a ne rozdělování společnosti hrstkou ješitných „politiků“ !
Václav Kříž
Rozdíl mezi Tuskem a Babišem? Už žádný !
Tusk má za protivníka Karola Nawrockého (Právo a spravedlnost- předseda Jaroslav Kaczynski). Babiš má za protivníka Petra Pavla (nominant Pětikolky).
Václav Kříž
Paní učitelko, paní učitelko, on mě Péťa vydírá !
Tak kluci, co se tady stalo? Paní učitelko, on mi rozkopal bábovičky. A ty jsi mu neudělal nic? No, no ...
Václav Kříž
Máme u nás prezidentský systém? Zatím ne, díky bohu!
Po loňských parlamentních volbách si tuto otázku kladu nejen já. Myslím, že tento problém zajímá každého skutečného demokrata.
Václav Kříž
Trump nebo Šťáva? Rada míru nebo Diag Human? 41 mld. X 37 mld.. L-159 se prodávat nebudou!
Trump chce za členství v truc podniku proti OSN za členství 41 miliard Kč. Proti tomu chce Šťáva „jenom“ 37 miliard Kč. Zámecký pán na Bechyni je tedy skromnější. Akorát musí zaplatit svému schopnému advokátovi Kalvodovi.
Václav Kříž
Doník chce 21 miliard, Šťáva chce jen 17 miliard ! Komu je dáme, toť otázka.
Na vysvětlenou. Pan Šťáva je pánem na zámku Bechyně a majitelem firmy Diag Human , kterému asi musíme zaplatit. Penále za každý další den naskočí o 1,3 milionu. Doník je přezdívka Donalda Trumpa, který založil truc podnik OSN.
