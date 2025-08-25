Korespondenční volba pro krajany zcela postrádá logiku.
Oni dlouhodobě a trvale žijí v zahraničí a o návratu do své rodné země nebo svých předků vůbec neuvažují. Oni zde sice nežijí, ale mají pochybné právo ovlivňovat politický život v této zemi!? Považuji to za naprostý nesmysl.
V tom případě by měli mít občané žijící v republice dva volební hlasy. Žádná hloupost, naprosto logická věc. Tak zvané „demokratické strany“ za to vytrvale bojují, protože krajané jsou převážně utečenci před komunistickým režimem a logicky počítají s jejich hlasy.
Jedná se v drtivé většině o emigranty z roku 1948 a 1968 i později. Takovým příkladem byl i Waldemar Matuška a Olga Blechová, kteří utekli až v roce 1986!? Walda měl rád Ameriku, ale hrob má na Vyšehradě. Vdova Olga se po jeho smrti opět vdala a o návratu do vlasti neuvažuje, možná po smrti jako Walda.
Vše v pořádku,každý je strůjcem svého osudu. Nechápu ale proč má Blechová právo volit v České republice. Naši krajané totiž neponesou následky své volby a v tom je hlavní důvod, proč nemají logické právo zde volit.
Václav Kříž
Praha-jediná metropole, která nemá street food.
Co na tom magistrátu vymýšlejí? Praha měla za bolševika oblíbený street food - opečený buřt s chlebem a hořčicí. Vzpomínám, kde byly stánky umístěny. Jeden byl umístěn v průchodu Slovanského domu, další před Laternou magikou.
Václav Kříž
Věčná kauza Babiš-fraška české justice. Příkaz zní jasně, Babiš musí být potrestán.
A to za každou cenu! Soudci a státní zástupci dlouhodobě šikanují předsedu ANO. Podjatost vůči jeho osobě se nedá prokázat, to by se museli aktéři sami přiznat. To ale v naší justici nehrozí. Česká republika není právním státem.
Václav Kříž
Kam zmizela Myrka? Co vypukla bitcoinová aféra není po paní Němcové ani vidu ani slechu!
Pokud někdo zná její místo pobytu, sdělte to nervózní veřejnosti. Paní senátorka je známá jako rigidní antikomunistka a absolutně čestná politička. Veřejnosti je také známá tím, že když objeví nějakou levárnu, je velmi zděšená!
Václav Kříž
ODS - mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky! Ten Blažek se opravdu zbláznil!
Tak tu máme mezinárodní ostudu v přímém přenosu. Don Pablo sice odstoupil, ale to rozhodně nestačí. Asi čekal pochvalu od premiéra, ale ten od toho dal ruce pryč, stejně jako Stanjura. Pouze udělali kozla zahradníkem!?
Václav Kříž
Česká justice vyrobila dalšího mučedníka. Ano, jde o Babiše. Tu dotaci už dávno vrátil.
O tom se ale moc nemluví. Babiš rozhodně není jediný, kdo chtěl získat nějakou dotaci, ale je to miliardář, který založil nejsilnější politické hnutí u nás. Takhle by po něm šel bolševik. Jenže teď po něm jdou státní zástupci.
