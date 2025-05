Korespondenční volba? Kdy má logiku, kdy nemá logiku. Politici o těchto voličích mlží.

Přesněji řečeno mlží politici pětikoalice, kteří silou tento zákon protlačili. Tonoucí se stébla chytá. Říká se, že korespondenční volbu může využít asi 600 000 tisíc voličů. Kdo patří do této velké skupiny? A kdo právem logiky.

Lidé, kteří trvale odešli z republiky za bolševika převážně v letech 1948 a 1968, mají celkem logicky pravicové preference a na to pětikolka spoléhá.Zkusím to udělat přehledně. Nejdříve ve který případech má korespondenční volba logiku:

1. Češi dočasně pracující v zahraničí, ale s trvalým bydlištěm v ČR.

2. Češi studující v zahraničí s trvalým bydlištěm v ČR.

Kdy korespondenční volba nemá žádnou logiku:

1. Emigranti, kteří si ponechali české občanství a žijí trvale v zahraničí.

2. Potomci emigrantů, kteří žijí trvale v zahraničí.

Počet těchto emigrantů se mi nepodařilo dohledat, ale odhaduji jejich počet na půl milionu v letech 1938 až 1989. Na této skupině mi vadí, že jednak zde nežijí, ale hlavně nenesou žádnou odpovědnost za svojí volbu. Netrpí za své špatné rozhodnutí. Jsem přesvědčen, že poměry v ČR neznají tak dobře jako obyvatelé republiky.

Shrnuto, emigranti mohou ovlivňovat politické dění v ČR, za jehož dění nenesou žádnou odpovědnost, ani tím nijak netrpí. V posledních parlamentních volbách byla volební účast 5 375 000 občanů, volilo tedy 65% oprávněných voličů. Půl milionu emigrantů tedy může volby skutečně ovlivnit.

Nejlépe je ukázat vše na jednom konkrétním případu. Jde o případ obecně známý, o Olgu Blechovou-Matuškovou. Emigrovala s Waldou v roce 1986. Žije tam spokojeně již 39 let a je tam spokojená. Přesto může volit v českých volbách!? Opravdu si někdo myslí, že to má nějakou logiku? Navíc je to velká fanynka Donalda Trumpa!? Ať si ho klidně volí dál!

Paradox je, že Walda sice umřel na Floridě, ale má pomník na Vyšehradském hřbitově. RIP.